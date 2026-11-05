Bíró Barna Botond: mindkét fél hibás a Madarasi-Hargitán kialakult helyzetért

Fotó: Olti Angyalka
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
Terjedelmes cikkben foglaltuk össze nemrég azt, hogy veszélybe került az idei síszezon a Madarasi-Hargitán a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a szolgáltatás biztosításához területeket bérbe adó kápolnásfalvi közbirtokosság közötti feszültség erősödése miatt. A nézeteltérést az okozta, hogy
Az üzemeltető folytatná a szolgáltatás biztosítását, vagy tisztességes összeget vár el a helyszínen lévő eszközeiért, berendezéseiért, a közbirtokosság pedig szabadon rendelkezne a tulajdonában lévő területek sorsáról. Egyelőre mindkét fél sértve érzi magát, és nem hajlandó engedni a másik javára, így patthelyzet alakult ki.
Fotó: Olti Angyalka
Mivel megyei szintű turisztikai kérdésről van szó, ezért az érintett felek megkérdezése mellett kitágítottuk a kört: a megyei önkormányzat álláspontjára is kíváncsiak voltunk. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhon megkeresésére hangsúlyozta, kevés mozgástere van az ügyben, hiszen
Ettől függetlenül minden törvényes lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy közelebb hozza egymáshoz a feleket, hiszen ha nem egyeznek meg, az egyértelműen negatív hatással lesz a turizmusra és a teljes közösségre. Korábban számos egyeztetésen vett részt ennek elkerülése érdekében, ugyanakkor a továbbiakban is tárgyalásokat fog kezdeményezni – jelezte.
Az egyik legnagyobb mulasztásnak azt tartja Bíró, hogy az elmúlt huszonhárom évben sem a gazdasági szereplő, sem a területtulajdonos nem tett azért, hogy
Ez persze főleg a tulajdonos érdeke lett volna.
A közbirtokosságnak azt rótta fel, hogy mostanra sem sikerült rendezni a Madarasi-Hargitán lévő területeik jó részének tulajdonjogát. Ha tudták, hogy új szolgáltatót szeretnének, aki székes felvonókat is épít, akkor
a váltás előtt legalizálni kellett volna a korábbit, ki kellene venni az erdőalapból az új beruházáshoz szükséges területeket,
ugyanakkor be kellett volna szerezni az építkezési és más engedélyeket.
Ezek hiányában ugyanis évek telhetnek el, amire megvalósulhat egy új beruházás, addig pedig nem lehet sízni a helyszínen. „Az új felvonót már nyáron meg lehetett volna építeni, és akkor most nem lenne probléma" – szögezte le a megyei tanács elnöke.
A fejlesztéseket ugyanakkor lényegesen
Emiatt gyakorlatilag elpazarolták a közpénzt a sosem használt dokumentumra. A PUZ-t egyébként újra el lehetne készíteni, csak a Madarasi-Hargitára vonatkozóan, ám a megyei tanács csak akkor hajlandó erre, ha azt mindenki elfogadja.
Nyoma sem lesz turistáknak a Hargitán, ha nem egyezik meg a tulajdonos és az üzemeltető
Fotó: Székelyhon
A korábbi, ötven évre szóló bérleti szerződése hatályának 2016-os lecsökkentéséből és a területtulajdonossal való folyamatosan romló viszonyából a Bagolykő Kft. sejthette, hogy nincs lehetőség szerződéshosszabbításra a tulajdonos részéről – emelte ki Bíró Barna Botond. Az is egy intő jel volt, hogy
Tehát az üzemeltető tudhatta, hogy a szerződése idén december 23-án lejár, ezután pedig nem szeretne együttműködni vele a területtulajdonos – véli az elöljáró. „Ezek ellenére továbbra is azon van a Bagolykő Kft., hogy nyilvános és jogi nyomásgyakorlással, illetve más entitások bevonásával elérje, hogy továbbra is ő végezze a szolgáltatást” – jelentette ki a megyei tanács elnöke.
Azt is megtudtuk tőle, hogy felkérték intézményüket:
A kisajátítás gyakorlatilag visszaállamosításként is értelmezhető, ő pedig ebben nem vesz részt. Főleg annak fényében, hogy a későbbiekben esetlegesen megvalósulhat a megyék sokszor hangoztatott összevonása, így a területek például Brassóhoz is tartozhatnak majd.
Bíró: a régi felvonókat kell használni, amíg nincs lehetőség fejlesztésre
Fotó: Székelyhon
Bíró a kialakult vitát két egymással szembe száguldó autóhoz hasonlította, amelyek sofőrjei abban bíznak, hogy a másik elrántja a kormányt. Ha egyikük enged, akkor mindkét fél számára jó lehet, ha nem, mindketten pórul járnak.
Rámutatott, a szerződéses viszony tisztázását a két fél között a bíróság fogja rendezni, hiszen polgárjogi ügyről van szó, ez azonban nem oldja meg azt a kérdést, hogy lesz-e idén sízés a Hargitán vagy sem. Ő egyetlen lehetőséget lát az idei síszezonra, méghozzá azt, hogy
„Hogy tisztán lássunk, itt minden a pénzről szól. Ezért van szükség egy olyan egyezségre, aminek köszönhetően mindenki tud keresni. Azt kell megérteni, hogy vagy mindenki fog keresni, vagy senki” – nyomatékosította.
Úgy látja, hogy a közbirtokosságnak bele kellene egyeznie, hogy a jelenlegi üzemeltető tovább folytassa a tevékenységét, amíg sikerül beszerezni a fejlesztésekhez szükséges dokumentumokat. Ezenkívül
Utóbbi még jót is tenne, hiszen minél több a szolgáltatás, annál szívesebben mennek oda a turisták. Ez így egy szezonkiesés nélküli váltást jelenthetne.
Más vállalkozóknak is lehetőséget kell teremteni a pénzkeresésre a hegyen
Fotó: Székelyhon
„Vagy mindenki megfér egymás mellett, és kialakítják annak a lehetőségét, hogy mindenki részesülhessen a turistaforgalom jelentette bevételből, vagy senki sem fog. Utóbbi irányba tartanak jelenleg” – állapította meg a tanácselnök.
Hozzátette, ha egyezség hiányában megszűnik a síszezon a Madarasi-Hargitán, akkor
Arra bátorítja ugyanakkor az egymásnak feszülő feleket, hogy a viták során legyenek tekintettel a környékbeli szállásadókra is, akiket szintén súlyos veszteség érhet a sípályák bezárása miatt. „Ők is gazdasági tevékenységet végeznek, ezáltal pedig segítik a megye jövőjének alakulását” – summázta Biró Barna Botond.
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