Bíró Barna Botond: mindkét fél hibás a Madarasi-Hargitán kialakult helyzetért

Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 05., 21:022026. november 05., 21:02

Az idei síszezon a Madarasi-Hargitán veszélybe került a Bagolykő Kft. és a kápolnásfalui közbirtokosság bérleti vitája miatt.

Bíró Barna Botond szerint kevés a mozgástér, de további tárgyalásokat kezdeményez, mert a megegyezés hiánya ártana a turizmusnak és a közösségnek.

A tanácselnök szerint a közbirtokosság mulasztott, mert 23 év alatt nem rendezték több terület tulajdonjogát és a létesítmények telekkönyvezését.

Bíró úgy véli, a Bagolykő Kft. sejthette a hosszabbítás elmaradását, mivel szerződése idén december 23-án lejár, és romlott a viszonya.

Az idei síszezon csak egy mindenki számára előnyös egyezséggel menthető meg, különben a bírósági rendezés sem oldja meg ezt. Hirdetés Terjedelmes cikkben foglaltuk össze nemrég azt, hogy veszélybe került az idei síszezon a Madarasi-Hargitán a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a szolgáltatás biztosításához területeket bérbe adó kápolnásfalvi közbirtokosság közötti feszültség erősödése miatt. A nézeteltérést az okozta, hogy

a közbirtokosság a továbbiakban egy új társulásnak szeretné bérbe adni az említett telkeket, miután lejár a szerződése a jelenlegi, előbérleti joggal is rendelkező vállalkozóval.

Az üzemeltető folytatná a szolgáltatás biztosítását, vagy tisztességes összeget vár el a helyszínen lévő eszközeiért, berendezéseiért, a közbirtokosság pedig szabadon rendelkezne a tulajdonában lévő területek sorsáról. Egyelőre mindkét fél sértve érzi magát, és nem hajlandó engedni a másik javára, így patthelyzet alakult ki.

Fotó: Olti Angyalka

Kis mozgástér Mivel megyei szintű turisztikai kérdésről van szó, ezért az érintett felek megkérdezése mellett kitágítottuk a kört: a megyei önkormányzat álláspontjára is kíváncsiak voltunk. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhon megkeresésére hangsúlyozta, kevés mozgástere van az ügyben, hiszen

egy területtulajdonos és egy gazdasági szereplő közötti vita zajlik, állami érdekről viszont nincs szó.

Ettől függetlenül minden törvényes lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy közelebb hozza egymáshoz a feleket, hiszen ha nem egyeznek meg, az egyértelműen negatív hatással lesz a turizmusra és a teljes közösségre. Korábban számos egyeztetésen vett részt ennek elkerülése érdekében, ugyanakkor a továbbiakban is tárgyalásokat fog kezdeményezni – jelezte. Amiben a közbirtokosság tévedett… Az egyik legnagyobb mulasztásnak azt tartja Bíró, hogy az elmúlt huszonhárom évben sem a gazdasági szereplő, sem a területtulajdonos nem tett azért, hogy

jegyezve legyenek a telekkönyvben a helyszínen lévő építmények, elsősorban a sífelvonó.

Ez persze főleg a tulajdonos érdeke lett volna. A közbirtokosságnak azt rótta fel, hogy mostanra sem sikerült rendezni a Madarasi-Hargitán lévő területeik jó részének tulajdonjogát. Ha tudták, hogy új szolgáltatót szeretnének, aki székes felvonókat is épít, akkor a váltás előtt legalizálni kellett volna a korábbit, ki kellene venni az erdőalapból az új beruházáshoz szükséges területeket,

ugyanakkor be kellett volna szerezni az építkezési és más engedélyeket. Ezek hiányában ugyanis évek telhetnek el, amire megvalósulhat egy új beruházás, addig pedig nem lehet sízni a helyszínen. „Az új felvonót már nyáron meg lehetett volna építeni, és akkor most nem lenne probléma" – szögezte le a megyei tanács elnöke. A fejlesztéseket ugyanakkor lényegesen

megkönnyítette volna a megyei tanács előző vezetése által elkészített, a Hargita-hegységre vonatkozó zonális területrendezési terv (PUZ), ám ennek egyik ellenzője éppen a közbirtokosság volt.

Emiatt gyakorlatilag elpazarolták a közpénzt a sosem használt dokumentumra. A PUZ-t egyébként újra el lehetne készíteni, csak a Madarasi-Hargitára vonatkozóan, ám a megyei tanács csak akkor hajlandó erre, ha azt mindenki elfogadja.

Nyoma sem lesz turistáknak a Hargitán, ha nem egyezik meg a tulajdonos és az üzemeltető Fotó: Székelyhon

Amiben az üzemeltető hibázott… A korábbi, ötven évre szóló bérleti szerződése hatályának 2016-os lecsökkentéséből és a területtulajdonossal való folyamatosan romló viszonyából a Bagolykő Kft. sejthette, hogy nincs lehetőség szerződéshosszabbításra a tulajdonos részéről – emelte ki Bíró Barna Botond. Az is egy intő jel volt, hogy

a közbirtokosság nem hagyta jóvá a sífelvonók fejlesztésével kapcsolatban megnyert pályázatuk kivitelezését.

Tehát az üzemeltető tudhatta, hogy a szerződése idén december 23-án lejár, ezután pedig nem szeretne együttműködni vele a területtulajdonos – véli az elöljáró. „Ezek ellenére továbbra is azon van a Bagolykő Kft., hogy nyilvános és jogi nyomásgyakorlással, illetve más entitások bevonásával elérje, hogy továbbra is ő végezze a szolgáltatást” – jelentette ki a megyei tanács elnöke. Azt is megtudtuk tőle, hogy felkérték intézményüket:

sajátítsák ki a hegyen lévő területeket, ám ő erre egyáltalán nem hajlandó, hiszen egy gazdasági tevékenység segítése törvényesen nem közérdek.

A kisajátítás gyakorlatilag visszaállamosításként is értelmezhető, ő pedig ebben nem vesz részt. Főleg annak fényében, hogy a későbbiekben esetlegesen megvalósulhat a megyék sokszor hangoztatott összevonása, így a területek például Brassóhoz is tartozhatnak majd.

Bíró: a régi felvonókat kell használni, amíg nincs lehetőség fejlesztésre Fotó: Székelyhon

Van megoldás? Bíró a kialakult vitát két egymással szembe száguldó autóhoz hasonlította, amelyek sofőrjei abban bíznak, hogy a másik elrántja a kormányt. Ha egyikük enged, akkor mindkét fél számára jó lehet, ha nem, mindketten pórul járnak. Rámutatott, a szerződéses viszony tisztázását a két fél között a bíróság fogja rendezni, hiszen polgárjogi ügyről van szó, ez azonban nem oldja meg azt a kérdést, hogy lesz-e idén sízés a Hargitán vagy sem. Ő egyetlen lehetőséget lát az idei síszezonra, méghozzá azt, hogy

az érintettek egy mindenki számára előnyös egyezséget kötnek.

„Hogy tisztán lássunk, itt minden a pénzről szól. Ezért van szükség egy olyan egyezségre, aminek köszönhetően mindenki tud keresni. Azt kell megérteni, hogy vagy mindenki fog keresni, vagy senki” – nyomatékosította. Úgy látja, hogy a közbirtokosságnak bele kellene egyeznie, hogy a jelenlegi üzemeltető tovább folytassa a tevékenységét, amíg sikerül beszerezni a fejlesztésekhez szükséges dokumentumokat. Ezenkívül

lehetőséget kellene biztosítani a helyszínen, hogy az addig eltelő időszakban a közbirtokosság által megnevezett új bérlők is pénzt kereshessenek gazdasági tevékenységekkel.

Utóbbi még jót is tenne, hiszen minél több a szolgáltatás, annál szívesebben mennek oda a turisták. Ez így egy szezonkiesés nélküli váltást jelenthetne.

Más vállalkozóknak is lehetőséget kell teremteni a pénzkeresésre a hegyen Fotó: Székelyhon

„Vagy mindenki megfér egymás mellett, és kialakítják annak a lehetőségét, hogy mindenki részesülhessen a turistaforgalom jelentette bevételből, vagy senki sem fog. Utóbbi irányba tartanak jelenleg” – állapította meg a tanácselnök. Hozzátette, ha egyezség hiányában megszűnik a síszezon a Madarasi-Hargitán, akkor

a turisták más úti célt keresnek, és nagyon nehéz lesz őket visszacsalogatni évek múlva, amikor megvalósul ott egy új beruházás.