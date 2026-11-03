Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével az illegális szemétlerakás növekedésétől tartanak a csíkszeredai lakószövetségek. A helyi rendőrség kamerákkal és járőrözéssel próbálja megelőzni és visszaszorítani a szabálytalanságokat.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése nemcsak a fizetendő díjak és a gyűjtés módja miatt okoz aggodalmat a csíkszeredai lakószövetségek körében. Többen attól tartanak, hogy a változások nyomán megnőhet az illegális szemétlerakás, a hulladékgyűjtő pontok környékén pedig nehezebb lesz fenntartani a rendet.
Ez azért is jelent különösen gondot, mert a vegyes hulladékért az ürítés gyakorisága szerint kell majd fizetni, és
Fotó: Borbély Fanni
A lakószövetségek képviselői korábban azt is kifogásolták, hogy nem világos, ki felügyeli majd a gyűjtőhelyeket, és nem szeretnék, ha ezt a feladatot rájuk hárítanák.
Ennek tükrében a Csíkszeredai Helyi Rendőrséget arról kérdeztük, hogyan készülnek az új rendszer bevezetésére, és milyen eszközökkel tudják megakadályozni a szabálytalan szemétlerakást.
Dombi Gyula, a helyi rendőrség vezetője érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt években több alkalommal is sikerült tetten érniük olyan szabálysértőket, akik a természetbe dobták ki a szemetüket. Mint kiemelte,
a magánszemélyek esetében 30 ezer és 45 ezer lej közötti,
jogi személyek esetében pedig 50 ezer és 70 ezer lej közötti bírság szabható ki ezért,
az elmúlt időszakban pedig mindkét büntetési kategóriára volt már példa.
Fotó: Borbély Fanni
Dombi Gyula azt is elmondta, hogy folyamatosan járőröznek, munkájukat a jövőben pedig az új kamerarendszer bevezetése is segítheti.
Ez a rendszer nemcsak az illegális szemetelés visszaszorításában, hanem más, hatáskörükbe tartozó szabálysértések megelőzésében és az elkövetők azonosításában is fontos szerepet kaphat.
Dombi Gyula ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi rendőrség jelenleg szerény létszámmal működik, hiszen mindössze kilencen végeznek járőrszolgálatot. „Ennek ellenére egy eredményes és hatékony csapat vagyunk” – jegyezte meg.
Fotó: Borbély Fanni
A hulladékgyűjtő pontok környékének megfigyelését külön kameratelepítési beruházással is erősíti a város. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint
Ezek villanyáram- és internetcsatlakozásának kiépítése jelenleg is folyamatban van.
Ezeket a kamerákat a városban működő többi megfigyelőkamerával együtt egy rendszerbe kapcsolják majd, így a hulladékgyűjtő pontok környékét is a helyi rendőrség által működtetett központból lehet figyelni.
Félő, hogy túlcsordul a vegyes hulladék mennyisége az illegális szemétlekrakás miatt, és ezt a lakók zsebe bánja majd
Fotó: Borbély Fanni
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