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Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével az illegális szemétlerakás növekedésétől tartanak a csíkszeredai lakószövetségek. A helyi rendőrség kamerákkal és járőrözéssel próbálja megelőzni és visszaszorítani a szabálytalanságokat.

Barabás Hajnal

2026. november 03., 07:532026. november 03., 07:53

  • A csíkszeredai lakószövetségek a decemberben bevezetendő új hulladékgazdálkodási rendszer miatt az illegális szemétlerakás erősödésétől tartanak.
  • Az aggodalom oka, hogy a vegyes hulladék díját az ürítés gyakorisága alapján számolják, így az odahordott szemét növelheti a lakók költségeit.
  • Dombi Gyula szerint a Csíkszeredai Helyi Rendőrség folyamatos járőrözéssel és új kamerarendszerrel próbálja megelőzni a szabálytalan szemétlerakást.
  • Az illegális hulladéklerakásért magánszemélyekre 30–45 ezer lej, jogi személyekre 50–70 ezer lej közötti bírság szabható ki.
  • Bors Béla tájékoztatása szerint Csíkszeredában 26 helyszínen szereltek fel kamerákat, amelyeket a helyi rendőrség központjából figyelnek majd.

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Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése nemcsak a fizetendő díjak és a gyűjtés módja miatt okoz aggodalmat a csíkszeredai lakószövetségek körében. Többen attól tartanak, hogy a változások nyomán megnőhet az illegális szemétlerakás, a hulladékgyűjtő pontok környékén pedig nehezebb lesz fenntartani a rendet.

Ez azért is jelent különösen gondot, mert a vegyes hulladékért az ürítés gyakorisága szerint kell majd fizetni, és

ha máshonnan is az adott lakószövetség gyűjtőhelyére hordják a szemetet, akkor megnőhet a lakóknak kiszámlázott szemétszállítási díj.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A lakószövetségek képviselői korábban azt is kifogásolták, hogy nem világos, ki felügyeli majd a gyűjtőhelyeket, és nem szeretnék, ha ezt a feladatot rájuk hárítanák.

Ennek tükrében a Csíkszeredai Helyi Rendőrséget arról kérdeztük, hogyan készülnek az új rendszer bevezetésére, és milyen eszközökkel tudják megakadályozni a szabálytalan szemétlerakást.

Kamerák és járőrök

Dombi Gyula, a helyi rendőrség vezetője érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt években több alkalommal is sikerült tetten érniük olyan szabálysértőket, akik a természetbe dobták ki a szemetüket. Mint kiemelte,

  • a magánszemélyek esetében 30 ezer és 45 ezer lej közötti,

  • jogi személyek esetében pedig 50 ezer és 70 ezer lej közötti bírság szabható ki ezért,

az elmúlt időszakban pedig mindkét büntetési kategóriára volt már példa.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Dombi Gyula azt is elmondta, hogy folyamatosan járőröznek, munkájukat a jövőben pedig az új kamerarendszer bevezetése is segítheti.

A város több pontján és a hulladékszigeteknél is térfigyelő kamerákat szereltek fel.

Ez a rendszer nemcsak az illegális szemetelés visszaszorításában, hanem más, hatáskörükbe tartozó szabálysértések megelőzésében és az elkövetők azonosításában is fontos szerepet kaphat.

Dombi Gyula ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi rendőrség jelenleg szerény létszámmal működik, hiszen mindössze kilencen végeznek járőrszolgálatot. „Ennek ellenére egy eredményes és hatékony csapat vagyunk” – jegyezte meg.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Huszonhat helyszínen

A hulladékgyűjtő pontok környékének megfigyelését külön kameratelepítési beruházással is erősíti a város. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint

Csíkszeredában 26 helyszínen szereltek fel kamerákat a hulladékgyűjtő pontokhoz.

Ezek villanyáram- és internetcsatlakozásának kiépítése jelenleg is folyamatban van.

Ezeket a kamerákat a városban működő többi megfigyelőkamerával együtt egy rendszerbe kapcsolják majd, így a hulladékgyűjtő pontok környékét is a helyi rendőrség által működtetett központból lehet figyelni.

Félő, hogy túlcsordul a vegyes hulladék mennyisége az illegális szemétlekrakás miatt, és ezt a lakók zsebe bánja majd • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Félő, hogy túlcsordul a vegyes hulladék mennyisége az illegális szemétlekrakás miatt, és ezt a lakók zsebe bánja majd

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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