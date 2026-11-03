Novemberben ismét lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre Székelyudvarhelyen

Újra Székelyudvarhelyre érkeznek a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduktorai, akik gyermekek és felnőttek állapotfelmérését és fejlesztését végzik november folyamán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A vizsgálatok és a fejlesztések helyszíne a Baptista Imaház közösségi terme, a Kuvar utca 83. szám alatt lesz, és november 9-én, hétfőn kezdődnek. Az állapotfelmérés során a

és eldöntik, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e.

A lehetőség központi idegrendszeri sérüléssel élők számára nyújthat segítséget. A konduktív pedagógia a tanulási és tanítási folyamat megfelelő irányításával mozgósítja az idegrendszer károsodás ellenére megmaradó tartalékait és az új kapcsolatok kialakulásának lehetőségét.

Hirdetés

Érdeklődni és jelentkezni a mag.bettina@semmelweis.hu e-mail-címen, illetve a 0036 1224 1529-es telefonszámon lehet. A telefonszám hétköznap 9 és 17 óra között hívható – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.