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Novemberben ismét lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: illusztráció: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: illusztráció: Pixabay

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Újra Székelyudvarhelyre érkeznek a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduktorai, akik gyermekek és felnőttek állapotfelmérését és fejlesztését végzik november folyamán.

Székelyhon

2026. november 03., 08:482026. november 03., 08:48

A vizsgálatok és a fejlesztések helyszíne a Baptista Imaház közösségi terme, a Kuvar utca 83. szám alatt lesz, és november 9-én, hétfőn kezdődnek. Az állapotfelmérés során a

szakemberek megvizsgálják a jelentkezők állapotát,

és eldöntik, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e.

A lehetőség központi idegrendszeri sérüléssel élők számára nyújthat segítséget. A konduktív pedagógia a tanulási és tanítási folyamat megfelelő irányításával mozgósítja az idegrendszer károsodás ellenére megmaradó tartalékait és az új kapcsolatok kialakulásának lehetőségét.

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Érdeklődni és jelentkezni a mag.bettina@semmelweis.hu e-mail-címen, illetve a 0036 1224 1529-es telefonszámon lehet. A telefonszám hétköznap 9 és 17 óra között hívható – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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