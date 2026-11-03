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Különösen fényes, lassan áthaladó hullócsillagok tűnnek fel az égen hamarosan

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Hullócsillagokkal és tűzgömbökkel érkeznek a Taurida meteorrajok november első felében – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.

Székelyhon

2026. november 03., 09:032026. november 03., 09:03

2026. november 03., 09:042026. november 03., 09:04

A közleményben kiemelték, a Déli Tauridák szerdán, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk maximumát, de a meteorrajok az időszak más éjszakáin is megfigyelhetők.

Az intézmény tájékoztatása alapján a meteorrajok tagjai között a szokásosnál több különösen fényes jelenség is feltűnhet, de óránként mindössze néhány hullócsillagra lehet számítani. A szakértők szerint

a Tauridák nem a nagy meteorszámukról, hanem különösen fényes, lassan áthaladó hullócsillagaikról ismertek.

A meteorrajok tagjai között a szokásosnál gyakrabban fordulnak elő tűzgömbök, amelyek a Vénusznál is fényesebbek lehetnek, és akár több másodpercig is láthatók maradhatnak.

A Déli Tauridák szerdán érik el aktivitásuk maximumát, ekkor óránként mintegy 5–8 meteor feltűnésére lehet számítani.

Radiánspontjuk, vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek, a Bika csillagképben található. Az Északi Tauridák november 12-én éjszaka lesznek a legaktívabbak, óránként körülbelül 4–5 meteorral.

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Radiánspontjuk a Fiastyúk közelében található, és éjfél után mintegy 65 fokos magasságba emelkedik.

A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges közvetlenül a radiánspont irányába nézni.

A szakemberek azt javasolják, hogy az érdeklődők november első két hetében minél több időt töltsenek a szabad ég alatt, lehetőleg fényszennyezéstől távol.

Magazin
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