Pénzügyi segítséget kaphatnak a sertéstenyésztők a sertéspestis megelőzésére

Új támogatási rendszerrel fékeznék meg az afrikai sertéspestis terjedését Romániában: 2027-től a sertéstenyésztők pénzügyi segítséget kaphatnak a farmok biológiai biztonságának javítására. A tervezetet már elfogadta a szenátus.

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A szenátus plénuma által hétfőn elfogadott jogszabálytervezet szerint 2027-re bevezetik a de minimis támogatási rendszert az afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozására Romániában. A felsőház 100 támogató és egy ellenszavazattal fogadta el a törvényjavaslatot.

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A tervezet szerint a sertéstenyésztők