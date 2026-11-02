Fotó: Brassó megyei rendőrség
Egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült hétfőn reggel Brassó megyében, miután egy személygépjármű és egy tartálykocsi összeütközött egy mellékút és az 1-es országút kereszteződésénél.
2026. november 02., 10:402026. november 02., 10:40
2026. november 02., 10:452026. november 02., 10:45
Az elsődleges helyszíni vizsgálatok során a rendőrség megállapította, hogy hétfőn reggel a Brassó megyei Alsóucsa (Ucea de Jos) közelében
„A baleset következtében a személygépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentőegységek már csak a halálát tudták megállapítani. A személyautó utasa megsérült, őt elsősegélyben részesítették” – írja a News.ro a Brassó megyei rendőrség közlésére hivatkozva.
A mentés és helyszínelés idején az érintett útszakaszon felváltva haladt a forgalom.
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