Egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült hétfőn reggel Brassó megyében, miután egy személygépjármű és egy tartálykocsi összeütközött egy mellékút és az 1-es országút kereszteződésénél.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az elsődleges helyszíni vizsgálatok során a rendőrség megállapította, hogy hétfőn reggel a Brassó megyei Alsóucsa (Ucea de Jos) közelében

egy személyautó egy mellékútról tért ki az országútra, amikor egy tartálykocsi nekiütközött.

„A baleset következtében a személygépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentőegységek már csak a halálát tudták megállapítani. A személyautó utasa megsérült, őt elsősegélyben részesítették” – írja a News.ro a Brassó megyei rendőrség közlésére hivatkozva.

A mentés és helyszínelés idején az érintett útszakaszon felváltva haladt a forgalom.