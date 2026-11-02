Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Karbantartási munkálatok miatt november 3-án, 4-én és 5-én több Hargita megyei településen is szünetel az áramszolgáltatás.

Székelyhon

2026. november 02., 09:462026. november 02., 09:46

A DEER Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint november 3-án, kedden Gyergyótölgyesen szünetel az áramszolgáltatás 9 és 16 óra között.

Hirdetés

Szerdán 9 és 17 óra között Csíkszentsimonban és Csíkmindszenten nem lesz áram több háztartásban.

November 5-én, csütörtökön Csíkvacsárcsiban és Borszének kell áramszünetre számítani napközben.

Csíkszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Krónika

Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést

Egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült hétfőn reggel Brassó megyében, miután egy személygépjármű és egy tartálykocsi összeütközött egy mellékút és az 1-es országút kereszteződésénél.

Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
2026. november 02., hétfő

Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást

Országszerte 202 házkutatást tartanak hétfőn a rendőrök és az ügyészek a Jupiter művelet keretében különböző bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében – közölte a Román Rendőrség.

Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást
Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást
2026. november 02., hétfő

Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást
2026. november 02., hétfő

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit

Közzétették vasárnap az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi mintafeladatait – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
2026. november 02., hétfő

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
2026. november 02., hétfő

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben

Kilencen sérültek meg vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen történt közúti balesetben, amelyben egy kisbusz felborult egy kanyarban. Az egyik sérült – egy 27 éves nő – eszméletlen állapotban volt, őt a helyszínen intubálták.

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
2026. november 02., hétfő

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után

Véget ért az őszi vakáció, a tanév rendjének megfelelően hétfőtől újrakezdődik a tanítás.

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
2026. november 02., hétfő

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén

A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Két településen láttak medvét a hétvégén
Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében

Novembertől új, lila színű nyugdíjszelvényeket kapnak azok a Kovászna, Hargita, Beszterce-Naszód és Ialomița megyei nyugdíjasok, akik bankszámlára vagy bankkártyára kapják a juttatást – jelentette be Florin Manole munkaügyi miniszter.

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!