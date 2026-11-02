Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz

Karbantartási munkálatok miatt november 3-án, 4-én és 5-én több Hargita megyei településen is szünetel az áramszolgáltatás.

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A DEER Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint november 3-án, kedden Gyergyótölgyesen szünetel az áramszolgáltatás 9 és 16 óra között.

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Szerdán 9 és 17 óra között Csíkszentsimonban és Csíkmindszenten nem lesz áram több háztartásban.

November 5-én, csütörtökön Csíkvacsárcsiban és Borszének kell áramszünetre számítani napközben.