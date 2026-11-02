Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást

Országszerte 202 házkutatást tartanak hétfőn a rendőrök és az ügyészek a Jupiter művelet keretében különböző bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében – közölte a Román Rendőrség.

Székelyhon 2026. november 02., 10:042026. november 02., 10:04

A legfőbb ügyészség és az országos rendőr-főkapitányság által irányított akciók elsősorban gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, valamint fegyverekkel és erdőgazdálkodással kapcsolatos törvénysértések felderítésére irányulnak. A nyomozók többek között

adócsalás, csempészet, sikkasztás, minősített lopás, csalás, pénzmosás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés gyanúja,