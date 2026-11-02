Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nagyon készültek erre a hétfőre a rendőrök: több mint kétszáz helyszínen tartanak házkutatást

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Országszerte 202 házkutatást tartanak hétfőn a rendőrök és az ügyészek a Jupiter művelet keretében különböző bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében – közölte a Román Rendőrség.

Székelyhon

2026. november 02., 10:042026. november 02., 10:04

A legfőbb ügyészség és az országos rendőr-főkapitányság által irányított akciók elsősorban gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, valamint fegyverekkel és erdőgazdálkodással kapcsolatos törvénysértések felderítésére irányulnak.

A nyomozók többek között

adócsalás, csempészet, sikkasztás, minősített lopás, csalás, pénzmosás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés gyanúja,

valamint a fegyverekre, robbanóanyagokra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértése miatt vizsgálódnak. Az eljárások illegális fakitermeléssel, orvvadászattal és hamisított termékek forgalmazásával kapcsolatos ügyekre is kiterjednek – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.

Hirdetés

Emellett családon belüli erőszak, kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak, kiskorúak szexuális bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények és gyermekbántalmazás ügyében is nyomoznak.

A házkutatások után a gyanúsítottakat kihallgatják.

Belföld Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Krónika

Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz

Karbantartási munkálatok miatt november 3-án, 4-én és 5-én több Hargita megyei településen is szünetel az áramszolgáltatás.

Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz
Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz
2026. november 02., hétfő

Csíkszéki és gyergyószéki településeken is áramszünet lesz
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit

Közzétették vasárnap az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi mintafeladatait – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
2026. november 02., hétfő

Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit
2026. november 02., hétfő

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben

Kilencen sérültek meg vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen történt közúti balesetben, amelyben egy kisbusz felborult egy kanyarban. Az egyik sérült – egy 27 éves nő – eszméletlen állapotban volt, őt a helyszínen intubálták.

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
2026. november 02., hétfő

Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben
2026. november 02., hétfő

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után

Véget ért az őszi vakáció, a tanév rendjének megfelelően hétfőtől újrakezdődik a tanítás.

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
2026. november 02., hétfő

Visszatértek a diákok a padokba az őszi vakáció után
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén

A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Két településen láttak medvét a hétvégén
Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében

Novembertől új, lila színű nyugdíjszelvényeket kapnak azok a Kovászna, Hargita, Beszterce-Naszód és Ialomița megyei nyugdíjasok, akik bankszámlára vagy bankkártyára kapják a juttatást – jelentette be Florin Manole munkaügyi miniszter.

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére

Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!