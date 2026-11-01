Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Tömegbaleseti protokollt léptettek életbe



A vasárnap esti balesettel kapcsolatban Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter is közzétett egy bejegyzést. Az Agerpres hírügynökség által szemlézett Facebook-bejegyzés szerint a tizennyolc utast szállító jármű lesodródott az úttestről és felborult. A mentőegységek hét embert részesítettek orvosi ellátásban a helyszínen, egyikük nincs eszméleténél. A többi utas nem szorult ellátásra.



A baleset miatt a katasztrófavédelem este fél nyolc után pár perccel életbe léptette a tömegbaleseti protokollt, és műszaki mentőket, rohammentőket, valamint intenzív terápiás egységet vezényelt a helyszínre. A mentésbe a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységeit is bevonták.



Ugyanakkor a iași-i Sfântul Spiridon Megyei Sürgősségi Kórházban, a Nicolae Oblu Sürgősségi Kórházban és a Sfânta Maria Gyermekkórházban aktiválták a tömeges sérültellátási tervet.