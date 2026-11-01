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Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

• Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem

Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem

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Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak. A sok érintett miatt a hatóságok vörös beavatkozási tervet léptettek életbe, és még a szomszédos Vaslui megyéből is mentőegységeket riasztottak a helyszínre.

Székelyhon

2026. november 01., 21:102026. november 01., 21:10

2026. november 01., 21:492026. november 01., 21:49

Egy több személyt szállító kisbusz borult árokba egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen, a balesethez számos tűzoltósági, SMURD- és mentőszolgálati egységet riasztottak. A hatóságok elsődleges információi szerint

húszan érintettek a balesetben, két embert pedig eszméletlen állapotban találtak a helyszínen.

„A baleset súlyosságára és az érintett személyek számára való tekintettel életbe léptettük a vörös beavatkozási tervet” – írja a News.ro a Iași megyei katasztrófavédelem tájékoztatásából idézve. De nemcsak Iași megyéből riasztottak mentőegységeket a balesethez, hanem még a szomszédos Vaslui megyei katasztrófavédelem erőivel és járműveivel is megerősítették a beavatkozást.

• Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem Galéria

Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem

Összesen két tűzoltóegység, egy műszaki mentőegység, két sok sérült szállítására alkalmas speciális jármű, öt SMURD-mentőegység és öt mentőautó vesz részt a beavatkozásban.

A mentési művelet vasárnap este még folyamatban volt.

Frissítés

Tömegbaleseti protokollt léptettek életbe

A vasárnap esti balesettel kapcsolatban Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter is közzétett egy bejegyzést. Az Agerpres hírügynökség által szemlézett Facebook-bejegyzés szerint a tizennyolc utast szállító jármű lesodródott az úttestről és felborult. A mentőegységek hét embert részesítettek orvosi ellátásban a helyszínen, egyikük nincs eszméleténél. A többi utas nem szorult ellátásra.

A baleset miatt a katasztrófavédelem este fél nyolc után pár perccel életbe léptette a tömegbaleseti protokollt, és műszaki mentőket, rohammentőket, valamint intenzív terápiás egységet vezényelt a helyszínre. A mentésbe a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységeit is bevonták.

Ugyanakkor a iași-i Sfântul Spiridon Megyei Sürgősségi Kórházban, a Nicolae Oblu Sürgősségi Kórházban és a Sfânta Maria Gyermekkórházban aktiválták a tömeges sérültellátási tervet.

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