Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem
Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak. A sok érintett miatt a hatóságok vörös beavatkozási tervet léptettek életbe, és még a szomszédos Vaslui megyéből is mentőegységeket riasztottak a helyszínre.
2026. november 01., 21:102026. november 01., 21:10
2026. november 01., 21:492026. november 01., 21:49
Egy több személyt szállító kisbusz borult árokba egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen, a balesethez számos tűzoltósági, SMURD- és mentőszolgálati egységet riasztottak. A hatóságok elsődleges információi szerint
„A baleset súlyosságára és az érintett személyek számára való tekintettel életbe léptettük a vörös beavatkozási tervet” – írja a News.ro a Iași megyei katasztrófavédelem tájékoztatásából idézve. De nemcsak Iași megyéből riasztottak mentőegységeket a balesethez, hanem még a szomszédos Vaslui megyei katasztrófavédelem erőivel és járműveivel is megerősítették a beavatkozást.
Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem
Összesen két tűzoltóegység, egy műszaki mentőegység, két sok sérült szállítására alkalmas speciális jármű, öt SMURD-mentőegység és öt mentőautó vesz részt a beavatkozásban.
A mentési művelet vasárnap este még folyamatban volt.
Tömegbaleseti protokollt léptettek életbe
A vasárnap esti balesettel kapcsolatban Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter is közzétett egy bejegyzést. Az Agerpres hírügynökség által szemlézett Facebook-bejegyzés szerint a tizennyolc utast szállító jármű lesodródott az úttestről és felborult. A mentőegységek hét embert részesítettek orvosi ellátásban a helyszínen, egyikük nincs eszméleténél. A többi utas nem szorult ellátásra.
A baleset miatt a katasztrófavédelem este fél nyolc után pár perccel életbe léptette a tömegbaleseti protokollt, és műszaki mentőket, rohammentőket, valamint intenzív terápiás egységet vezényelt a helyszínre. A mentésbe a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységeit is bevonták.
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