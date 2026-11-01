Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére

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Fotó: Veres Nándor
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy az év végéig újabb gyógyszerekkel szeretnék bővíteni az ártámogatott készítmények jegyzékét, hogy minél több beteg hozzáférhessen a szükséges kezelésekhez.
A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint ennek érdekében egyeztetést kezdeményezett az országos gyógyszerügynökség (ANMDMR), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS), valamint az innovatív és generikus gyógyszerek gyártóinak képviselőivel. A találkozó célja az ártámogatott gyógyszerek jegyzékének újabb bővítéséhez szükséges adminisztratív eljárások felgyorsítása.
Rogobete emlékeztetett arra, hogy előző miniszteri mandátuma alatt kétszer módosították az ártámogatott gyógyszerek listáját, több mint 80 új készítmény felvételéről, illetve meglévő gyógyszerek alkalmazási körének bővítéséről döntve.
– idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség. A tárcavezető hangsúlyozta, a betegek érdekeit minden politikai szempont elé kell helyezni.
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