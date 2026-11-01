Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

Fotó: Pinti Attila
Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?
Mindenszentek és halottak napja az elhunyt szeretteinkre való emlékezés időszaka. November elsején sokan keresik fel a temetőket, virágot visznek a sírokra, mécsest és gyertyát gyújtanak, hogy
De honnan erednek ezek az ünnepek?
Mindenszentek ünnepe több mint ezeréves, tartalmában azonban egészen az első századig vezethető vissza. A vértanúk közös ünnepét a 4. századtól tartották keleten. A nyugati egyházban
Ő a Szűzanya és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel a római Pantheont.
Fotó: László Ildikó
A 8. század második felében III. Gergely pápa a Szent Péter-bazilikában már nemcsak a vértanúk, hanem
Az ünnep egységesítésére a 9. században került sor: IV. Gergely pápa november 1-jére tette mindenszentek napját.
Fotó: László Ildikó
November 2-a, halottak napja pedig Odilo clunyi apát kezdeményezésére alakult ki, aki 994 és 1048 között elrendelte, hogy kolostorában ezen a napon valamennyi elhunytról megemlékezzenek.
– olvasható a Pannonhalmi főapátsági könyvtán honlapján.
Míg nappal az őszi színek miatt aranylóan sárgállnak a temetők, addig alkonyatra égővörösbe öltöznek a mécsesek fényétől szeretteink végső nyughelyei. Ilyenkor megtelnek a sírkertek, a családok virágot helyeznek el az elhunytak sírján, gyertyát és mécsest gyújtanak. A temetők esti kivilágítása az
Fotó: Borbély Fanni
Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lezárták valamennyi magashegyi turistautat Prahova megyében, emellett a Transzalpina Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát is lezárták a forgalom előtt szombat délutántól.
Két új belföldi útvonalat indít november 6-tól a Wizz Air Spanyolországban, miután a súlyos vasúti baleset miatt fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A légitársaság Madrid és Málaga, illetve Madrid és Sevilla között kínál majd járatokat.
Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.
Román nyelvű a kérdőív, amit a betegek kitöltenek a kórház elhagyásakor, a hálapénzre vonatkozó kérdés félreérthető, a megyei tisztifőorvos szerint ez okozhatta azt, hogy Hargita megye az országos élmezőnybe került, de a valóságban nem ez a helyzet.
Nagy Miklós Gábor Bozgor című kötetét mutatják be hétfőn este hat órakor a gyergyószetmiklósi városi könyvtárban. A kényszerű helyzet miatt Magyarországra települt alkotó az otthon és az idegenség jelentését fejtegeti művében.
Kereskedő cégeket ellenőriztek a hatóságok és az erdőrendészeti szakemberek, akik egy vállalkozásnál 23 köbméter olyan faanyagot találtak, amelynek eredetét nem tudták igazolni, és tárolása sem felelt meg az előírásoknak.
Esőzésre és havazásra ugyanakkor a szél felerősödésére is lehet számítani szombattól hétfőig – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Két új törvénytervezeten dolgozik a parlament családon belüli erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága.
Maros, Hargita és Kovászna megyében is lecserélték az alprefektusokat a pénteki kormányülésen. Régi-új arcok vannak a szociáldemokrata politikusok között.
szóljon hozzá!