Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?

Székelyhon 2026. november 01., 08:472026. november 01., 08:47

Mindenszentek és halottak napja az elhunyt szeretteinkre való emlékezés időszaka. November elsején sokan keresik fel a temetőket, virágot visznek a sírokra, mécsest és gyertyát gyújtanak, hogy

az örök világosság jelképeként fénybe borítsák szeretteik végső nyughelyét.

De honnan erednek ezek az ünnepek? Hirdetés Mindenszentek ünnepe több mint ezeréves, tartalmában azonban egészen az első századig vezethető vissza. A vértanúk közös ünnepét a 4. századtól tartották keleten. A nyugati egyházban

az ünnep elterjedését Szent IV. Bonifác pápa 609-es intézkedéséhez kötik.

Ő a Szűzanya és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel a római Pantheont.

Fotó: László Ildikó

A 8. század második felében III. Gergely pápa a Szent Péter-bazilikában már nemcsak a vértanúk, hanem

valamennyi szent tiszteletére kápolnát alakíttatott ki.

Az ünnep egységesítésére a 9. században került sor: IV. Gergely pápa november 1-jére tette mindenszentek napját.

Fotó: László Ildikó

November 2-a, halottak napja pedig Odilo clunyi apát kezdeményezésére alakult ki, aki 994 és 1048 között elrendelte, hogy kolostorában ezen a napon valamennyi elhunytról megemlékezzenek.

A szokás a 12–13. századra egész Európában elterjedt

– olvasható a Pannonhalmi főapátsági könyvtán honlapján. Míg nappal az őszi színek miatt aranylóan sárgállnak a temetők, addig alkonyatra égővörösbe öltöznek a mécsesek fényétől szeretteink végső nyughelyei. Ilyenkor megtelnek a sírkertek, a családok virágot helyeznek el az elhunytak sírján, gyertyát és mécsest gyújtanak. A temetők esti kivilágítása az

emlékezés mellett az örök világosságot és az elhunytakért mondott imádságot is jelképezi.