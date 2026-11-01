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Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?

Székelyhon

2026. november 01., 08:472026. november 01., 08:47

Mindenszentek és halottak napja az elhunyt szeretteinkre való emlékezés időszaka. November elsején sokan keresik fel a temetőket, virágot visznek a sírokra, mécsest és gyertyát gyújtanak, hogy

az örök világosság jelképeként fénybe borítsák szeretteik végső nyughelyét.

De honnan erednek ezek az ünnepek?

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Mindenszentek ünnepe több mint ezeréves, tartalmában azonban egészen az első századig vezethető vissza. A vértanúk közös ünnepét a 4. századtól tartották keleten. A nyugati egyházban

az ünnep elterjedését Szent IV. Bonifác pápa 609-es intézkedéséhez kötik.

Ő a Szűzanya és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel a római Pantheont.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A 8. század második felében III. Gergely pápa a Szent Péter-bazilikában már nemcsak a vértanúk, hanem

valamennyi szent tiszteletére kápolnát alakíttatott ki.

Az ünnep egységesítésére a 9. században került sor: IV. Gergely pápa november 1-jére tette mindenszentek napját.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

November 2-a, halottak napja pedig Odilo clunyi apát kezdeményezésére alakult ki, aki 994 és 1048 között elrendelte, hogy kolostorában ezen a napon valamennyi elhunytról megemlékezzenek.

A szokás a 12–13. századra egész Európában elterjedt

– olvasható a Pannonhalmi főapátsági könyvtán honlapján.

Míg nappal az őszi színek miatt aranylóan sárgállnak a temetők, addig alkonyatra égővörösbe öltöznek a mécsesek fényétől szeretteink végső nyughelyei. Ilyenkor megtelnek a sírkertek, a családok virágot helyeznek el az elhunytak sírján, gyertyát és mécsest gyújtanak. A temetők esti kivilágítása az

emlékezés mellett az örök világosságot és az elhunytakért mondott imádságot is jelképezi.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egyház
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