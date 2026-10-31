Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést

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A tervekről pénteken, a családon belüli erőszak visszaszorításáról rendezett konferencián beszélt Râmnicu Vâlceán Alina Gorghiu képviselő, a parlamenti különbizottság elnöke és volt igazságügyi miniszter.

amennyiben az áldozat is hozzájárul az intézkedéshez. Gorghiu szerint a tavaly országosan bevezetett elektronikus megfigyelési rendszer hatékonynak bizonyult:

egyetlen olyan nő sem vált gyilkosság áldozatává, aki beleegyezett abba, hogy bántalmazóját elektronikus nyomkövetővel ellenőrizzék

A képviselő ugyanakkor rámutatott, hogy sok áldozat továbbra is elutasítja ezt a lehetőséget. A jogszabály módosításával ezért azt szeretnék elérni, hogy szélesebb körben alkalmazzák az elektronikus megfigyelést. A második tervezet

– számol be az Agerpres .

Ennek révén a nők a rendőrségtől kérhetnének tájékoztatást arról, hogy jelenlegi vagy leendő partnerük követett-e el korábban erőszakos cselekményeket.

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Alina Gorghiu a konferencián arra is emlékeztetett, hogy a parlament áprilisban elfogadta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt. Ennek egyik fontos rendelkezése, hogy