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Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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Két új törvénytervezeten dolgozik a parlament családon belüli erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága.

Székelyhon

2026. október 31., 11:202026. október 31., 11:20

A tervekről pénteken, a családon belüli erőszak visszaszorításáról rendezett konferencián beszélt Râmnicu Vâlceán Alina Gorghiu képviselő, a parlamenti különbizottság elnöke és volt igazságügyi miniszter.

Az első törvénytervezet értelmében

a távoltartási végzés kibocsátásakor automatikusan elektronikus nyomkövető viselésére köteleznék a bántalmazót,

amennyiben az áldozat is hozzájárul az intézkedéshez. Gorghiu szerint a tavaly országosan bevezetett elektronikus megfigyelési rendszer hatékonynak bizonyult:

egyetlen olyan nő sem vált gyilkosság áldozatává, aki beleegyezett abba, hogy bántalmazóját elektronikus nyomkövetővel ellenőrizzék

– számol be az Agerpres.

A képviselő ugyanakkor rámutatott, hogy sok áldozat továbbra is elutasítja ezt a lehetőséget. A jogszabály módosításával ezért azt szeretnék elérni, hogy szélesebb körben alkalmazzák az elektronikus megfigyelést. A második tervezet

a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásához hasonló adatbázist hozna létre a családon belüli erőszak elkövetőiről.

Ennek révén a nők a rendőrségtől kérhetnének tájékoztatást arról, hogy jelenlegi vagy leendő partnerük követett-e el korábban erőszakos cselekményeket.

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Alina Gorghiu a konferencián arra is emlékeztetett, hogy a parlament áprilisban elfogadta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt. Ennek egyik fontos rendelkezése, hogy

a hatóságok akkor is folytatják a nyomozást, ha az áldozat visszavonja a feljelentését.

Az intézkedéssel azt akarják megakadályozni, hogy a bántalmazók vagy családtagjaik nyomást gyakoroljanak a sértettekre.

Belföld
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