Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni

Nehéz lesz összeállítani a 2027-es állami költségvetést, mivel a helyreállítási terv (PNRR) lezárulásával Románia a GDP 1,5 százalékának megfelelő finanszírozástól esik el, miközben jelentős védelmi kiadásokat is fedeznie kell – jelentette ki pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Farkas Áron 2026. október 30., 18:562026. október 30., 18:56

A kormányülést követő sajtótájékoztatón a tárcavezetőt arról kérdezték, garantálni tudja-e, hogy jövőre nem vezetnek be új adókat, és a meglévőket sem emelik, amint azt Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök, képviselőházi elnök korábban kijelentette – írja az Agerpres. Nazare szerint

a 2027-es év különösen nehéz lesz költségvetési szempontból,

mivel lezárul a PNRR, az új uniós pénzügyi keret pedig csak 2028-ban kezdődik. Romániának ezért nagyobb mértékben kell saját forrásaira támaszkodnia, miközben a SAFE programhoz kapcsolódó és az egyéb védelmi kiadásokat is be kell építenie a költségvetésbe. Hirdetés Hangsúlyozta, hogy az országnak a hitelminősítő intézetek számára is hiteles költségvetési kiigazítást kell felmutatnia. Ezért egyelőre nem kíván részletekbe bocsátkozni, amíg nem ismeri a többi tárca jövő évi finanszírozási igényeit – magyarázta. Az esetleges adóemelésekről szólva Nazare kijelentette, hogy

nem szeretné növelni az adóterheket, de egyelőre nem tud kötelezettséget vállalni erre.

„Nem szeretném, hogy emelkedjenek az adók. (...) Azt szeretném, hogy legyen elegendő forrásunk a kiszolgáltatott csoportok védelmére, a beruházásokra és a már elkezdett projektek befejezésére” – fogalmazott. Hozzátette, hogy mindezt felelős költségvetési politikával kell megvalósítani, megőrizve Románia hitelminősítését és megteremtve a gazdasági fellendülés feltételeit. Utóbbi szerinte jelentősen megkönnyítené a költségvetési hiány további csökkentését. korábban írtuk Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is Elfogadta a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást, amely többletforrásokat biztosít az egészségügynek, a nyugdíjak kifizetésére és a helyi önkormányzatoknak; a GDP-arányos költségvetési hiánycélt változatlanul 6,2 százalékon tartják. A kormány pénteken elfogadta a 2026-os év első költségvetés-kiigazítását. Az államháztartás tervezett bevételeit 4,7 milliárd lejjel, kiadásait pedig 1,2 milliárd lejjel csökkentik,

a legnagyobb nettó többletforrást az egészségügy kapja.