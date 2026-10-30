Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni

Fotó: Alexandru Nazare/Facebook
Nehéz lesz összeállítani a 2027-es állami költségvetést, mivel a helyreállítási terv (PNRR) lezárulásával Románia a GDP 1,5 százalékának megfelelő finanszírozástól esik el, miközben jelentős védelmi kiadásokat is fedeznie kell – jelentette ki pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A kormányülést követő sajtótájékoztatón a tárcavezetőt arról kérdezték, garantálni tudja-e, hogy jövőre nem vezetnek be új adókat, és a meglévőket sem emelik, amint azt Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök, képviselőházi elnök korábban kijelentette – írja az Agerpres.
Nazare szerint
mivel lezárul a PNRR, az új uniós pénzügyi keret pedig csak 2028-ban kezdődik. Romániának ezért nagyobb mértékben kell saját forrásaira támaszkodnia, miközben a SAFE programhoz kapcsolódó és az egyéb védelmi kiadásokat is be kell építenie a költségvetésbe.
Hangsúlyozta, hogy az országnak a hitelminősítő intézetek számára is hiteles költségvetési kiigazítást kell felmutatnia. Ezért egyelőre nem kíván részletekbe bocsátkozni, amíg nem ismeri a többi tárca jövő évi finanszírozási igényeit – magyarázta.
Az esetleges adóemelésekről szólva Nazare kijelentette, hogy
„Nem szeretném, hogy emelkedjenek az adók. (...) Azt szeretném, hogy legyen elegendő forrásunk a kiszolgáltatott csoportok védelmére, a beruházásokra és a már elkezdett projektek befejezésére” – fogalmazott. Hozzátette, hogy mindezt felelős költségvetési politikával kell megvalósítani, megőrizve Románia hitelminősítését és megteremtve a gazdasági fellendülés feltételeit. Utóbbi szerinte jelentősen megkönnyítené a költségvetési hiány további csökkentését.
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