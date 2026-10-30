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Hétfőn visszatérnek a diákok az iskolába, mutatjuk, hogyan alakul a tanév hátralévő része

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Egyhetes őszi vakáció után november 2-án, hétfőn folytatódik a tanítás a romániai iskolákban. A diákokra az év végéig még egy tanítási időszak és a téli szünet vár, a 2026–2027-es tanév pedig jövő szeptember 5-én ér véget.

Székelyhon

2026. október 30., 10:122026. október 30., 10:12

A tanév rendje szerint a következő tanítási időszak november 2-től december 22-ig tart, ezt követően december 23. és 2027. január 10. között vakációznak a diákok.

Az új évben január 11-én kezdődik újra a tanítás.

A következő vakáció időpontja megyénként eltérhet: a megyei tanfelügyelőségek döntése alapján február 15. és március 7. között egyhetes szünetet tartanak. A tanítási időszak február 12-én, 19-én vagy 26-án érhet véget, és február 22-én, március 1-jén vagy 8-án folytatódhat.

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A tavaszi vakáció április 24. és május 4. között lesz, az utolsó tanítási időszak pedig május 5-től június 18-ig tart.

A nyári vakáció június 19-én kezdődik, és szeptember 5-ig tart.

A tanév általános esetben 36 tanítási hétből áll. A XII. nappali, valamint a XIII. esti és csökkentett óralátogatású osztályok számára 34 hetes lesz a tanév, amely 2027. június 4-én ér véget. A VIII. osztályosok 35 hetet járnak iskolába, számukra június 11-én zárul a tanév.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A műszaki szakközépiskolák felsőbb évfolyamain – a XII. nappali, illetve a XIII. esti és csökkentett óralátogatású osztályok kivételével – és a szakoktatásban 37 hetes a tanév, amely 2027. június 25-én fejeződik be – írja az Agerpres.

Az Iskola másként és a Zöld hét programokat 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között kell megszervezni, egyenként öt egymást követő munkanapon. Az időpontokat az iskolák határozzák meg, azzal a feltétellel, hogy a két programra eltérő tanítási időszakokban kerüljön sor.

Belföld Oktatás
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