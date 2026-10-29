Jövő héten indul a roncsautóprogram újabb szakasza

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Fotó: László Ildikó
November 3-án indul a 2026-os roncsautóprogram újabb szakasza, amelynek keretében a magánszemélyek állami támogatást igényelhetnek új gépkocsi vásárlására.
A környezetvédelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a program azoknak szól, akik az előző kiíráskor nem jutottak támogatáshoz. A programra kedd reggel 10 órától lehet jelentkezni a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül – írja az Agerpres hírügynökség.
Az új gépkocsik vásárlását támogató program új szakaszának költségvetése 35,389 millió lej, ebből
25,6 millió lejt a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsik vagy hibridautók vásárlására,
9,239 millió lejt az új plug-in hibrid vagy száz százalékban elektromos autók vásárlására,
550 ezer lejt motorkerékpárok vásárlására utaltak ki.
Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.
A magánszemélyeknek a következő dokumentumokat kell feltölteniük a platformra: a honlapról letöltött, számítógéppel kitöltött, aláírás nélküli támogatási kérelem; a kérelem benyújtásakor érvényes személyazonosító okmány; pénzügyminisztériumi adóigazolás; a helyi adókra és illetékekre vonatkozó önkormányzati adóigazolás.
Az új szakaszban 2026. december 31-éig, vagy a források kimerülésééig lehet támogatásra jelentkezni.
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