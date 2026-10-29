Eladták a legnagyobb romániai nyíltvízi gáztermelőt

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A Carlyle Group, egy washingtoni székhelyű amerikai befektetési alap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) eladta a legnagyobb romániai nyíltvízi gáztermelőt, a Black Sea Oil & Gas (BSOG) Rt.-t – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán.
A vásárló a holland olaj- és gázipari vállalat, a Mazarine Energy. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. A tranzakció részeként a BSOG Holding Activity Rt. is a holland cég tulajdonába került.
A BSOG, egy 400 millió dolláros befektetés eredményeként, 2022-ben kezdte meg két, a parttól mintegy 120 kilométerre fekvő fekete-tengeri gázmező kiaknázást.
2025-ben a BSOG 105 alkalmazottat foglalkoztatott, és 1,315 milliárd lej árbevétel mellett 512,548 millió lej nettó nyereséget ért el.
A Mazarine Energy 2015 óta van jelen a román piacon, ahol 28 kőolaj- és földgáz-lelőhely koncessziójával rendelkezik. A 160 főt foglalkoztató Mazarine Energy Romania Kft. tavalyi árbevétele 135,602 millió lej volt, és 20,310 millió lej veszteséggel zárta az évet.
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