Eladták a legnagyobb romániai nyíltvízi gáztermelőt

A Carlyle Group, egy washingtoni székhelyű amerikai befektetési alap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) eladta a legnagyobb romániai nyíltvízi gáztermelőt, a Black Sea Oil & Gas (BSOG) Rt.-t – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán.

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A vásárló a holland olaj- és gázipari vállalat, a Mazarine Energy. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. A tranzakció részeként a BSOG Holding Activity Rt. is a holland cég tulajdonába került.

A BSOG, egy 400 millió dolláros befektetés eredményeként, 2022-ben kezdte meg két, a parttól mintegy 120 kilométerre fekvő fekete-tengeri gázmező kiaknázást.