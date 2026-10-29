Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.

Székelyhon

2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50

2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50

A politikus Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy Románia közigazgatási beosztása lényegében még mindig az 1968-ban kialakított rendszeren alapul, miközben

az ország demográfiai, gazdasági és társadalmi viszonyai jelentősen megváltoztak.

Egyes vidéki települések elnéptelenedtek, mások pedig jóval túlnőttek a határaikon. Vannak önkormányzatok, amelyek alig tudják fenntartani saját apparátusukat, ezért a reform szerinte már régóta esedékes – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

Fifor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a települések összevonása önmagában nem oldja meg a közigazgatás problémáit.

Bár nagyobb közigazgatási egységekben hatékonyabb szakapparátus működhet, és több pénz juthat fejlesztésekre, a települések mindennapi szükségletei nem szűnnek meg.

A képviselő szerint azt is előre tisztázni kell, hogy a változások miként érintik a lakosság mindennapjait. Fontos kérdés például, mi történik a személyes iratokkal, a tulajdoni dokumentumokkal vagy az adónyilvántartásokkal, illetve milyen messzire kell majd utazni az ügyintézéshez. Hangsúlyozta, hogy

az átszervezéssel járó adminisztratív terheket az államnak kell viselnie, nem háríthatja át azokat a lakosságra.

Fifor szerint a reformnak van egy olyan vetülete is, amelyet nem lehet pusztán költségvetési számításokkal mérni: a helyi közösségekhez való kötődés.

Egy település lakói számára a szülőfalu vagy szülőváros nem csupán közigazgatási egység, hanem identitásuk része.

Ha megszűnik a helyi önkormányzat, és a döntéseket máshol hozzák meg, az az emberekben azt az érzést keltheti, hogy közösségük elveszíti jelentőségét és beleszólását a saját ügyeibe – véli.

A szociáldemokrata politikus leszögezte, a közigazgatási átszervezést objektív szempontokra kell alapozni, figyelembe véve

  • a települések pénzügyi életképességét,

  • népességének alakulását,

  • gazdasági lehetőségeit,

  • földrajzi adottságait,

  • a közszolgáltatások elérhetőségét

  • és a helyi közösségek összetartását.

Hangsúlyozta, hogy egy település jövőjéről nem lehet kizárólag a lakosságszáma alapján dönteni. Az érintett közösségekkel érdemi egyeztetést kell folytatni, biztosítani kell megfelelő képviseletüket, és valódi decentralizációra van szükség – jelentette ki.

Fifor szerint nem beszélhetünk az állam korszerűsítéséről, ha csupán átrajzolják a közigazgatási határokat, miközben a döntéshozatal és a pénzügyi források továbbra is Bukarestben összpontosulnak. Ebben az esetben

a kisebb, kiszolgáltatott önkormányzatok helyét csupán nagyobb, de ugyanúgy a központi támogatástól függő közigazgatási egységek vennék át.

A képviselő szerint a reformot alapos hatástanulmányokra és hosszú távú elképzelésekre kell építeni. A közigazgatási reform sikerét nemcsak az állam működésének hatékonyságával kell mérni, hanem azzal is, hogy javulnak-e a közszolgáltatások, erősödnek-e a helyi közösségek, és sikerül-e visszaállítani az emberek államba vetett bizalmát – hangsúlyozta Fifor.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Székelyhon

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Székelyhon

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Székely Sport

Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Krónika

Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
Székely Sport

Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 29., csütörtök

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben

Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
2026. október 29., csütörtök

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air

Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
2026. október 29., csütörtök

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
2026. október 29., csütörtök

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás

A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
2026. október 29., csütörtök

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
2026. október 29., csütörtök

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi

Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
2026. október 29., csütörtök

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter

Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
2026. október 29., csütörtök

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
2026. október 29., csütörtök

Novemberben sem indulhat újra a csernavodai atomerőmű két blokkja

Újabb 30 nappal meghosszabbították a csernavodai atomerőmű működésével kapcsolatos veszélyhelyzetet – közölte szerda este az energiaügyi minisztérium. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló határozata megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Novemberben sem indulhat újra a csernavodai atomerőmű két blokkja
Novemberben sem indulhat újra a csernavodai atomerőmű két blokkja
2026. október 29., csütörtök

Novemberben sem indulhat újra a csernavodai atomerőmű két blokkja
2026. október 29., csütörtök

Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt

Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.

Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt
Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt
2026. október 29., csütörtök

Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Egy ember, ezer ötlet és rengeteg csokoládé – A GALFFIS története
Egy ember, ezer ötlet és rengeteg csokoládé – A GALFFIS története
Egy ember, ezer ötlet és rengeteg csokoládé – A GALFFIS története
2026. október 29., csütörtök

Egy ember, ezer ötlet és rengeteg csokoládé – A GALFFIS története
2026. október 29., csütörtök

Meghosszabbították Călin Georgescu előzetes letartóztatását, hívei tiltakoztak a bíróság előtt

A bukaresti ítélőtábla szerdán helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének, és 30 nappal meghosszabbította Călin Georgescu előzetes letartóztatását. A volt elnökjelölt november 27-éig marad letartóztatásban.

Meghosszabbították Călin Georgescu előzetes letartóztatását, hívei tiltakoztak a bíróság előtt
Meghosszabbították Călin Georgescu előzetes letartóztatását, hívei tiltakoztak a bíróság előtt
2026. október 29., csütörtök

Meghosszabbították Călin Georgescu előzetes letartóztatását, hívei tiltakoztak a bíróság előtt
2026. október 29., csütörtök

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette

Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
2026. október 29., csütörtök

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!