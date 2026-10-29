PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről

Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.

Székelyhon 2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50 2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50

A politikus Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy Románia közigazgatási beosztása lényegében még mindig az 1968-ban kialakított rendszeren alapul, miközben

az ország demográfiai, gazdasági és társadalmi viszonyai jelentősen megváltoztak.

Egyes vidéki települések elnéptelenedtek, mások pedig jóval túlnőttek a határaikon. Vannak önkormányzatok, amelyek alig tudják fenntartani saját apparátusukat, ezért a reform szerinte már régóta esedékes – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Fifor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a települések összevonása önmagában nem oldja meg a közigazgatás problémáit.

Bár nagyobb közigazgatási egységekben hatékonyabb szakapparátus működhet, és több pénz juthat fejlesztésekre, a települések mindennapi szükségletei nem szűnnek meg.

A képviselő szerint azt is előre tisztázni kell, hogy a változások miként érintik a lakosság mindennapjait. Fontos kérdés például, mi történik a személyes iratokkal, a tulajdoni dokumentumokkal vagy az adónyilvántartásokkal, illetve milyen messzire kell majd utazni az ügyintézéshez. Hangsúlyozta, hogy

az átszervezéssel járó adminisztratív terheket az államnak kell viselnie, nem háríthatja át azokat a lakosságra.

Fifor szerint a reformnak van egy olyan vetülete is, amelyet nem lehet pusztán költségvetési számításokkal mérni: a helyi közösségekhez való kötődés.

Egy település lakói számára a szülőfalu vagy szülőváros nem csupán közigazgatási egység, hanem identitásuk része.

Ha megszűnik a helyi önkormányzat, és a döntéseket máshol hozzák meg, az az emberekben azt az érzést keltheti, hogy közösségük elveszíti jelentőségét és beleszólását a saját ügyeibe – véli. A szociáldemokrata politikus leszögezte, a közigazgatási átszervezést objektív szempontokra kell alapozni, figyelembe véve a települések pénzügyi életképességét,

népességének alakulását,

gazdasági lehetőségeit,

földrajzi adottságait,

a közszolgáltatások elérhetőségét

és a helyi közösségek összetartását. Hangsúlyozta, hogy egy település jövőjéről nem lehet kizárólag a lakosságszáma alapján dönteni. Az érintett közösségekkel érdemi egyeztetést kell folytatni, biztosítani kell megfelelő képviseletüket, és valódi decentralizációra van szükség – jelentette ki. Fifor szerint nem beszélhetünk az állam korszerűsítéséről, ha csupán átrajzolják a közigazgatási határokat, miközben a döntéshozatal és a pénzügyi források továbbra is Bukarestben összpontosulnak. Ebben az esetben

a kisebb, kiszolgáltatott önkormányzatok helyét csupán nagyobb, de ugyanúgy a központi támogatástól függő közigazgatási egységek vennék át.