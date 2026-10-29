PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről

Fotó: Székelyhon
Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.
2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50
2026. október 29., 12:502026. október 29., 12:50
A politikus Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy Románia közigazgatási beosztása lényegében még mindig az 1968-ban kialakított rendszeren alapul, miközben
Egyes vidéki települések elnéptelenedtek, mások pedig jóval túlnőttek a határaikon. Vannak önkormányzatok, amelyek alig tudják fenntartani saját apparátusukat, ezért a reform szerinte már régóta esedékes – ismerteti az Agerpres.
Fifor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a települések összevonása önmagában nem oldja meg a közigazgatás problémáit.
A képviselő szerint azt is előre tisztázni kell, hogy a változások miként érintik a lakosság mindennapjait. Fontos kérdés például, mi történik a személyes iratokkal, a tulajdoni dokumentumokkal vagy az adónyilvántartásokkal, illetve milyen messzire kell majd utazni az ügyintézéshez. Hangsúlyozta, hogy
Fifor szerint a reformnak van egy olyan vetülete is, amelyet nem lehet pusztán költségvetési számításokkal mérni: a helyi közösségekhez való kötődés.
Ha megszűnik a helyi önkormányzat, és a döntéseket máshol hozzák meg, az az emberekben azt az érzést keltheti, hogy közösségük elveszíti jelentőségét és beleszólását a saját ügyeibe – véli.
A szociáldemokrata politikus leszögezte, a közigazgatási átszervezést objektív szempontokra kell alapozni, figyelembe véve
a települések pénzügyi életképességét,
népességének alakulását,
gazdasági lehetőségeit,
földrajzi adottságait,
a közszolgáltatások elérhetőségét
és a helyi közösségek összetartását.
Hangsúlyozta, hogy egy település jövőjéről nem lehet kizárólag a lakosságszáma alapján dönteni. Az érintett közösségekkel érdemi egyeztetést kell folytatni, biztosítani kell megfelelő képviseletüket, és valódi decentralizációra van szükség – jelentette ki.
Fifor szerint nem beszélhetünk az állam korszerűsítéséről, ha csupán átrajzolják a közigazgatási határokat, miközben a döntéshozatal és a pénzügyi források továbbra is Bukarestben összpontosulnak. Ebben az esetben
A képviselő szerint a reformot alapos hatástanulmányokra és hosszú távú elképzelésekre kell építeni. A közigazgatási reform sikerét nemcsak az állam működésének hatékonyságával kell mérni, hanem azzal is, hogy javulnak-e a közszolgáltatások, erősödnek-e a helyi közösségek, és sikerül-e visszaállítani az emberek államba vetett bizalmát – hangsúlyozta Fifor.
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