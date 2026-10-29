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Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás

Csütörtökön délelőtt is dolgoztak Szászrégenben • Fotó: Aquaserv

Csütörtökön délelőtt is dolgoztak Szászrégenben

Fotó: Aquaserv

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A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.

Simon Virág

2026. október 29., 11:432026. október 29., 11:43

Évente legalább kétszer meghibásodik a Szászrégent ivóvízzel ellátó, 600 mm átmérőjű fővezeték és

szolgáltatás nélkül marad nemcsak a város, hanem a környező települések is.

Legutóbb nyáron volt egy hasonló, nagyméretű meghibásodás, akkor több napig tartott, amíg teljesen újraindult a szolgáltatás.

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Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma.

Egész éjszaka dolgoztak

Mint az Aquaserv regionális vízszolgáltató sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta szerdán délután történt a csőtörés és

egy ideig próbálták a szolgáltatás beszüntetése nélkül megoldani a problémát, azonban kiderült, hogy az 56 éves vezetéken ennél nagyobb a baj.

Egész éjszaka dolgoztak az ügyeletesek a hiba elhárítását, éjjeli egykor cserélték egymást a csapatok. Jelenleg 15 szakember dolgozik a helyszínen.

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Előre láthatóan csütörtökön este 8 óráig befejezik a munkát és újraindulhat a szolgáltatás.

A városháza kellene kicseréltesse a vezetéket

Megkérdeztük azt is, hogy a rendszeresen meghibásodó fővezeték cseréjére mikor kerülhet sor. Az illetékes elmondta, hogy a vezetékek, a vízüzem és minden berendezés nem a szolgáltató tulajdona, hanem a polgármesteri hivatalé, ők csak adminisztrálják, használják. Ez azt jelenti, hogy a több, mint fél méteres átmérőjű fővezeték cseréjét a szászrégeni városháza kellene kiviteleztesse.

A szolgáltató a közösségi oldalán számol be a fejleményekről.

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