Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás

A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.

Simon Virág 2026. október 29., 11:432026. október 29., 11:43

Évente legalább kétszer meghibásodik a Szászrégent ivóvízzel ellátó, 600 mm átmérőjű fővezeték és

szolgáltatás nélkül marad nemcsak a város, hanem a környező települések is.

Legutóbb nyáron volt egy hasonló, nagyméretű meghibásodás, akkor több napig tartott, amíg teljesen újraindult a szolgáltatás. korábban írtuk Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma. Egész éjszaka dolgoztak Mint az Aquaserv regionális vízszolgáltató sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta szerdán délután történt a csőtörés és

egy ideig próbálták a szolgáltatás beszüntetése nélkül megoldani a problémát, azonban kiderült, hogy az 56 éves vezetéken ennél nagyobb a baj.