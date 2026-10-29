Meghosszabbították Călin Georgescu előzetes letartóztatását, hívei tiltakoztak a bíróság előtt

A bukaresti ítélőtábla szerdán helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és 30 nappal meghosszabbította Călin Georgescu előzetes letartóztatását. A volt elnökjelölt november 27-éig marad előzetes letartóztatásban.

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Az ítélőtábla meghosszabbította az ügyben gyanúsított Ionel Rusen üzletember előzetes letartóztatását is. A határozat jogerős. Hirdetés A bukaresti törvényszék két nappal korábban elutasította a DIICOT indítványát az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, és

elrendelte Georgescu és Rusen 60 napos hatósági felügyeletét.

A bíró azzal érvelt, hogy az ügyészek nem mutattak be új bizonyítékokat, amelyek indokolnák a gyanúsították fogvatartását.

Ezt a döntést változtatta meg szerdán az ítélőtábla.

Georgescut azzal gyanúsítják, hogy feltételezett bűntársaival együtt 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert. Az ügyészek szerint egy nemesfém-kereskedelmi üzlethez ígértek neki több millió eurós hitelt, amelynek megszerzéséhez előbb egymillió eurós garanciát kellett befizetnie. Ebből a gyanú szerint 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. Az üzletember később további 100 ezer eurót utalt át, a hitelt azonban nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza.

A szerdai tárgyalás idején Georgescu több száz támogatója gyűlt össze az ítélőtábla épületénél.