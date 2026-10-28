Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét

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Fotó: Haáz Vince
A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.
Az ingatlan címe a városi tanács elé terjesztett határozattervezet függelékében szerepelt, amit közzétettek a polgármesteri hivatal honlapján, majd a helyi sajtó is felfigyelt rá. Miután a városháza észlelte a hibát, eltávolította a dokumentumot, és arra kérte az újságírókat is, hogy töröljék cikkeikből a címet – írja az Agerpres hírügynökség.
A szerdai tanácsülésen azonban ismét elhangzottak olyan információk, amelyek alapján könnyen beazonosítható az épület.
A szervezet székhelyének címe az interneten nyilvánosan elérhető.
– fogalmazott Mioara Gaga-Seica önkormányzati képviselő.
A városi tanács egyébként mintegy 2,6 millió lej, nagyrészt uniós támogatást hagyott jóvá a védett ház felújítására és szolgáltatásainak bővítésére. Az intézményben egyebek mellett pszichológiai, jogi és szociális segítséget nyújtanak majd a családon belüli erőszak áldozatainak.
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