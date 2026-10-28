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Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.

Székelyhon

2026. október 28., 18:452026. október 28., 18:45

Az ingatlan címe a városi tanács elé terjesztett határozattervezet függelékében szerepelt, amit közzétettek a polgármesteri hivatal honlapján, majd a helyi sajtó is felfigyelt rá. Miután a városháza észlelte a hibát, eltávolította a dokumentumot, és arra kérte az újságírókat is, hogy töröljék cikkeikből a címet – írja az Agerpres hírügynökség.

A szerdai tanácsülésen azonban ismét elhangzottak olyan információk, amelyek alapján könnyen beazonosítható az épület.

Az egyik önkormányzati képviselő rákérdezett, hogy továbbra is ott működik-e egy konkrétan megnevezett civil szervezet, az alpolgármester pedig megerősítette, hogy a bérlőnek 2027-ig érvényes szerződése van.

A szervezet székhelyének címe az interneten nyilvánosan elérhető.

Idézet
Ha a cím megjelent már a sajtóban és mindenütt, akkor már egyáltalán nem titkos. Ez elég súlyos probléma

– fogalmazott Mioara Gaga-Seica önkormányzati képviselő.

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A városi tanács egyébként mintegy 2,6 millió lej, nagyrészt uniós támogatást hagyott jóvá a védett ház felújítására és szolgáltatásainak bővítésére. Az intézményben egyebek mellett pszichológiai, jogi és szociális segítséget nyújtanak majd a családon belüli erőszak áldozatainak.

Belföld
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