Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét

A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.

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Az ingatlan címe a városi tanács elé terjesztett határozattervezet függelékében szerepelt, amit közzétettek a polgármesteri hivatal honlapján, majd a helyi sajtó is felfigyelt rá. Miután a városháza észlelte a hibát, eltávolította a dokumentumot, és arra kérte az újságírókat is, hogy töröljék cikkeikből a címet – írja az Agerpres hírügynökség.

A szerdai tanácsülésen azonban ismét elhangzottak olyan információk, amelyek alapján könnyen beazonosítható az épület.