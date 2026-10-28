Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

November elején újraindulhat a csernavodai atomerőmű két leállított reaktorának egyike, ami enyhítheti a román energiarendszerre nehezedő nyomást – jelentette ki szerdán Cristian Bușoi volt energiaügyi államtitkár.

Székelyhon

2026. október 28., 16:272026. október 28., 16:27

2026. október 28., 16:342026. október 28., 16:34

A politikus egy energetikai konferencián emlékeztetett, hogy az egyik reaktort július végén, a másikat augusztus 13-án állították le, ami szerinte az őszi-téli energiaárakra is hatással lesz – írja az Agerpres.

A volt államtitkár szerint a jelenlegi információk alapján

az egyik reaktor november elején ismét üzembe állhat.

Hangsúlyozta azt is, hogy ez önmagában nem eredményez árcsökkenést, mert a romániai villamosenergia-árakat jelentősen befolyásolja a regionális és az európai piac.

Hirdetés

Bușoi arra is felhívta a figyelmet, hogy Romániában nem abszolút értékben a legdrágább az áram az Európai Unióban.

A lakossági ár csak a vásárlóerőhöz viszonyítva a legmagasabb.

Abszolút értékben Románia 2026 első felében a kilencedik helyen állt az uniós tagállamok között.

„A magas energiaárak egész Európa problémáját jelentik” – fogalmazott. Szerinte a drága áram rontja az energiaintenzív iparágak versenyképességét, és hozzájárul az inflációhoz.

A volt államtitkár szerint a magánberuházások és a saját fogyasztásra is termelő kiserőművek bővítették az energiatermelő kapacitásokat, az állami energetikai vállalatok beruházásai azonban gyorsabban is haladhattak volna.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
Sárpátki új szerepben, átalakultak a sorok a GYHK-nál – Helyzetbe hozunk!
Szakértő: Románia a Kreml kiemelt célországai között, erdélyi magyarok is célkeresztbe kerülhetnek
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Székelyhon

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
Székelyhon

Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
Sárpátki új szerepben, átalakultak a sorok a GYHK-nál – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Sárpátki új szerepben, átalakultak a sorok a GYHK-nál – Helyzetbe hozunk!
Szakértő: Románia a Kreml kiemelt célországai között, erdélyi magyarok is célkeresztbe kerülhetnek
Krónika

Szakértő: Románia a Kreml kiemelt célországai között, erdélyi magyarok is célkeresztbe kerülhetnek
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Székely Sport

Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 28., szerda

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól

Mintegy 26 600 eurót csaltak ki egy vállalkozástól ismeretlen elkövetők, akik az adóhatóság és egy bank képviselőinek adták ki magukat. A pénzt egy indonéziai bankszámlára utalták.

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
2026. október 28., szerda

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Hirdetés
2026. október 28., szerda

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán

Dróntámadás ért szerdán egy Konstanca felé tartó kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, a bolgár partok közelében – közölték a szófiai hatóságok az EFE szerint.

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
2026. október 28., szerda

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
2026. október 28., szerda

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével

Továbbra is vizsgálja annak a 13 éves fiúnak az ügyét a Beszterce-Naszód megyei gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), aki október 19-én késsel megsebesített egy tanárnőt és két diákot egy besztercei iskolában.

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
2026. október 28., szerda

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
2026. október 28., szerda

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak

A bíróságon kéri a marosvásárhelyi Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítésének felfüggesztését egy határozott lakó, legalábbis ezt mondta a kedd esti lakossági fórumon, ahol sok érdekes dolgot hangzott el, viszonylag civilizált hangnemben.

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
2026. október 28., szerda

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása

Iktatták a bukaresti ítélőtáblánál a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését, amellyel megtámadta a Călin Georgescu előzetes letartóztatásának meghosszabbítását elutasító törvényszéki végzést.

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
2026. október 28., szerda

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat

Az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat, mert a lakosság és a gazdaság már nem bír el újabb terheket – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: a közigazgatási reformot alaposan elő kell készíteni, és a helyieket is meg kell kérdezni

Romániának szüksége van közigazgatási reformra, de azt alaposan át kell gondolni és elő kell készíteni – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: a közigazgatási reformot alaposan elő kell készíteni, és a helyieket is meg kell kérdezni
Kelemen Hunor: a közigazgatási reformot alaposan elő kell készíteni, és a helyieket is meg kell kérdezni
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: a közigazgatási reformot alaposan elő kell készíteni, és a helyieket is meg kell kérdezni
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla részben megváltoztatta a Maros Megyei Törvényszék korábbi döntését, és jogerősen elrendelte a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia nyomán indult per elsőfokú tárgyalásának elkezdését.

Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása
Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása
2026. október 28., szerda

Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása
2026. október 28., szerda

Tovább fogy és öregedik Románia lakossága

Románia lakóhely szerint nyilvántartott népessége 21,558 millió fő volt 2026. július 1-jén, 0,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.

Tovább fogy és öregedik Románia lakossága
Tovább fogy és öregedik Románia lakossága
2026. október 28., szerda

Tovább fogy és öregedik Románia lakossága
2026. október 28., szerda

Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz

A betegek biztonsága és az egészségügyi szolgáltatások működése nem rendelhető alá a megszorítási céloknak – jelentette ki kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz
Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz
2026. október 28., szerda

Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!