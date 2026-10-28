Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?

November elején újraindulhat a csernavodai atomerőmű két leállított reaktorának egyike, ami enyhítheti a román energiarendszerre nehezedő nyomást – jelentette ki szerdán Cristian Bușoi volt energiaügyi államtitkár.

Székelyhon 2026. október 28., 16:272026. október 28., 16:27 2026. október 28., 16:342026. október 28., 16:34

A politikus egy energetikai konferencián emlékeztetett, hogy az egyik reaktort július végén, a másikat augusztus 13-án állították le, ami szerinte az őszi-téli energiaárakra is hatással lesz – írja az Agerpres. A volt államtitkár szerint a jelenlegi információk alapján

az egyik reaktor november elején ismét üzembe állhat.

Hangsúlyozta azt is, hogy ez önmagában nem eredményez árcsökkenést, mert a romániai villamosenergia-árakat jelentősen befolyásolja a regionális és az európai piac. Hirdetés Bușoi arra is felhívta a figyelmet, hogy Romániában nem abszolút értékben a legdrágább az áram az Európai Unióban.

A lakossági ár csak a vásárlóerőhöz viszonyítva a legmagasabb.