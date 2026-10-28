Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
November elején újraindulhat a csernavodai atomerőmű két leállított reaktorának egyike, ami enyhítheti a román energiarendszerre nehezedő nyomást – jelentette ki szerdán Cristian Bușoi volt energiaügyi államtitkár.
2026. október 28., 16:272026. október 28., 16:27
2026. október 28., 16:342026. október 28., 16:34
A politikus egy energetikai konferencián emlékeztetett, hogy az egyik reaktort július végén, a másikat augusztus 13-án állították le, ami szerinte az őszi-téli energiaárakra is hatással lesz – írja az Agerpres.
A volt államtitkár szerint a jelenlegi információk alapján
Hangsúlyozta azt is, hogy ez önmagában nem eredményez árcsökkenést, mert a romániai villamosenergia-árakat jelentősen befolyásolja a regionális és az európai piac.
Bușoi arra is felhívta a figyelmet, hogy Romániában nem abszolút értékben a legdrágább az áram az Európai Unióban.
Abszolút értékben Románia 2026 első felében a kilencedik helyen állt az uniós tagállamok között.
„A magas energiaárak egész Európa problémáját jelentik” – fogalmazott. Szerinte a drága áram rontja az energiaintenzív iparágak versenyképességét, és hozzájárul az inflációhoz.
A volt államtitkár szerint a magánberuházások és a saját fogyasztásra is termelő kiserőművek bővítették az energiatermelő kapacitásokat, az állami energetikai vállalatok beruházásai azonban gyorsabban is haladhattak volna.
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