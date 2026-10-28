Tovább fogy és öregedik Románia lakossága

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Románia lakóhely szerint nyilvántartott népessége 21,558 millió fő volt 2026. július 1-jén, 0,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.
2026. október 28., 11:552026. október 28., 11:55
2026. október 28., 12:062026. október 28., 12:06
A városi lakosság száma 0,9 százalékkal 11,881 millióra csökkent, míg a vidéki népességé 0,02 százalékkal 9,677 millió főre.
– ismerteti a számokat az Agerpres.
A statisztikai adatok szerint tovább gyorsult a népesség elöregedése. A 65 évesek és idősebbek aránya egy év alatt 0,3 százalékponttal nőtt, míg a 14 évesnél fiatalabbak aránya 0,1 százalékponttal csökkent.
Az idősek 4,098 milliós létszáma 39,2 százalékkal meghaladta a 2,944 milliós fiatal népességét.
A lakosság átlagéletkora 43,4 év volt, ami 0,3 évvel magasabb, mint 2025. július 1-jén. A mediánéletkor 44,5 évre emelkedett, ami féléves növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
A 4 éven aluli gyermekek aránya mindössze 3,9 százalék volt, szemben az 5-9 évesek 4,9 és a 10-14 évesek 4,8 százalékos arányával.
Az állandó lakóhely szerint nyilvántartott népesség a román állampolgársággal és romániai állandó lakcímmel rendelkezőket jelenti. Ebbe a külföldön élők is beletartozhatnak, ezért nem tévesztendő össze a lakónépességgel – jegyezte meg az INS.
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