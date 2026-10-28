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Tovább fogy és öregedik Románia lakossága

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Románia lakóhely szerint nyilvántartott népessége 21,558 millió fő volt 2026. július 1-jén, 0,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. október 28., 11:552026. október 28., 11:55

2026. október 28., 12:062026. október 28., 12:06

A városi lakosság száma 0,9 százalékkal 11,881 millióra csökkent, míg a vidéki népességé 0,02 százalékkal 9,677 millió főre.

A nők száma 11,049 millió volt, 54 300-zal kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak száma 59 600-zal 10,509 millióra csökkent

– ismerteti a számokat az Agerpres.

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A statisztikai adatok szerint tovább gyorsult a népesség elöregedése. A 65 évesek és idősebbek aránya egy év alatt 0,3 százalékponttal nőtt, míg a 14 évesnél fiatalabbak aránya 0,1 százalékponttal csökkent.

Az idősek 4,098 milliós létszáma 39,2 százalékkal meghaladta a 2,944 milliós fiatal népességét.

Az öregedési index egy év alatt 135,4-ről 139,2-re emelkedett, vagyis idén július 1-jén már 139 idős jutott száz fiatalra.

A lakosság átlagéletkora 43,4 év volt, ami 0,3 évvel magasabb, mint 2025. július 1-jén. A mediánéletkor 44,5 évre emelkedett, ami féléves növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A legnépesebb korosztályt a 45-49 évesek alkották, akik a lakosság 8,6 százalékát tették ki.

A 4 éven aluli gyermekek aránya mindössze 3,9 százalék volt, szemben az 5-9 évesek 4,9 és a 10-14 évesek 4,8 százalékos arányával.

Az állandó lakóhely szerint nyilvántartott népesség a román állampolgársággal és romániai állandó lakcímmel rendelkezőket jelenti. Ebbe a külföldön élők is beletartozhatnak, ezért nem tévesztendő össze a lakónépességgel – jegyezte meg az INS.

Belföld
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