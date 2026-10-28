Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
A betegek biztonsága és az egészségügyi szolgáltatások működése nem rendelhető alá a megszorítási céloknak – jelentette ki kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
2026. október 28., 10:302026. október 28., 10:30
2026. október 28., 10:312026. október 28., 10:31
A tárcavezető videókonferencián egyeztetett a mentőszolgálatok és a minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak vezetőivel. A megbeszélésen az intézmények pénzügyi és működési nehézségeit, valamint a legsürgetőbb intézkedéseket tekintették át – ismerteti az Agerpres.
Rogobete Facebook-bejegyzése szerint jelenleg az egészségügyi intézmények működésének stabilizálása és az azonnali beavatkozást igénylő problémák azonosítása a legfontosabb.
Emlékeztetett, hogy a múlt héten
Az intézményvezetők visszajelzései szerint a többletforrás enyhítette a pénzügyi nehézségeket, de a miniszter hangsúlyozta, hogy ez csak átmeneti megoldás.
Az egyeztetésen az intézményvezetőket felkérték, hogy
Emellett adatokat kell szolgáltatniuk a jóváhagyott, a betöltött, a meghirdetett és a betöltetlen álláshelyekről, szakmai kategóriánként lebontva. A mentőszolgálatoknak az újonnan kapott mentőautókról és működési kapacitásukról is be kell számolniuk.
Rogobete szerint a következő lépés az év hátralévő részére szükséges források pontos felmérése és a pénz átcsoportosítása oda, ahol működési zavarok léphetnek fel.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az egészségügyi rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a kórházak valós helyzetéhez igazodó döntésekre van szükség, nem pusztán kiadáscsökkentésre.
71 éves korában elhunyt Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor, a Legendárium Szőr Manójának „megformálója”, aki az utóbbi időben a szejkefürdői Mini Erdély Park masinisztájaként is tevékenykedett.
Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.
Emelkedett szerda reggel a kőolaj ára azokra a jelentésekre, hogy a húszik újabb csapást mértek egy szaúdi olajfinomítóra. Eközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal folytatott konfliktus akkor ér véget, amikor ő akarja.
Visszautasította a bukaresti orosz nagykövetség a román hatóságok vádjait, amelyek szerint Oroszországnak köze volt a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt tűzesethez.
A román kulturális minisztérium 500 ezer lejjel támogatja Cristian Mungiu Fjord című filmjének Oscar-kampányát. Az alkotás Románia hivatalos nevezése a 2027-es Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában.
Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.
Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.
Kedden este hat órától lezárták a forgalom elől a Transzfogarasi út (7C jelzésű országút) egy részét a havazás, a köd és az alacsony hőmérséklet miatt – közölte Facebook-oldalán az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR).
Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.
szóljon hozzá!