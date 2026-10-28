Nyugtatgatja a kórházvezetőket az egészségügyi miniszter, hogy a megszorítások ellenére is minden rendben lesz

A betegek biztonsága és az egészségügyi szolgáltatások működése nem rendelhető alá a megszorítási céloknak – jelentette ki kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon 2026. október 28., 10:302026. október 28., 10:30 2026. október 28., 10:312026. október 28., 10:31

A tárcavezető videókonferencián egyeztetett a mentőszolgálatok és a minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak vezetőivel. A megbeszélésen az intézmények pénzügyi és működési nehézségeit, valamint a legsürgetőbb intézkedéseket tekintették át – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Rogobete Facebook-bejegyzése szerint jelenleg az egészségügyi intézmények működésének stabilizálása és az azonnali beavatkozást igénylő problémák azonosítása a legfontosabb. Emlékeztetett, hogy a múlt héten

150 millió lejjel egészítették ki a mentőszolgálatok és a sürgősségi betegellátó osztályok finanszírozását.

Az intézményvezetők visszajelzései szerint a többletforrás enyhítette a pénzügyi nehézségeket, de a miniszter hangsúlyozta, hogy ez csak átmeneti megoldás. Az egyeztetésen az intézményvezetőket felkérték, hogy

készítsenek részletes kimutatást az év végéig szükséges pénzösszegekről, beleértve a személyi kiadásokat, a gyógyszereket és a fogyóanyagokat is.