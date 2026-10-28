Őszi lombtalanítás lesz Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik az őszi zöldhulladék-gyűjtést Székelyudvarhelyen november 2. és 6. között.

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A kertvárosi övezetekben a zöldhulladék elszállítása a megszokott háztartási hulladékgyűjtési napokon történik. Arra kérik a lakosságot, hogy a

a kapuk elé.

A tömbháznegyedekben a kijelölt gyűjtőpontok mellől a szolgáltató naponta elszállítja a kihelyezett zöldhulladékot november 2. és 6. között, ezért érdemes a hulladékot a megjelölt időszakban elhelyezni a gyűjtőpontokon.

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A zöldhulladékhoz tartoznak a levelek, gallyak, nyesedékek, elszáradt növényi részek, minden, ami a kert őszi rendbetételével jár.