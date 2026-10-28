Őszi lombtalanítás lesz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Idén is megszervezik az őszi zöldhulladék-gyűjtést Székelyudvarhelyen november 2. és 6. között.
A kertvárosi övezetekben a zöldhulladék elszállítása a megszokott háztartási hulladékgyűjtési napokon történik. Arra kérik a lakosságot, hogy a
a kapuk elé.
A tömbháznegyedekben a kijelölt gyűjtőpontok mellől a szolgáltató naponta elszállítja a kihelyezett zöldhulladékot november 2. és 6. között, ezért érdemes a hulladékot a megjelölt időszakban elhelyezni a gyűjtőpontokon.
A zöldhulladékhoz tartoznak a levelek, gallyak, nyesedékek, elszáradt növényi részek, minden, ami a kert őszi rendbetételével jár.
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
szóljon hozzá!