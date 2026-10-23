Útlezárások lesznek Székelyudvarhely központjában a hétvégén: mutatjuk, hol nem lehet autózni

Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.

Székelyhon 2026. október 23., 08:362026. október 23., 08:36

Pénteken, október 23-án 19 órától koszorúzást tartanak az Üldözöttek és Áldozatok emlékművénél, ezért

a Vár utcát lezárják a Petőfi Sándor utca és a Városháza tér közötti szakaszon.

A koszorúzást fáklyás felvonulás követi a Márton Áron térre, emiatt a Városháza téren is megszűnik a gépjárműforgalom. Hirdetés Emellett a központba vezető Kossuth Lajos, Sziget, Tamási Áron és Tomcsa Sándor utcákban pedig

időszakos korlátozásokra kell számítani.

Szintén péntek este, az 1956-os megemlékezés részeként az Én Népem című folkoperát mutatják be a Márton Áron téren.

Az előadás idején a térre nem lehet autóval behajtani.

A hétvégén a Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt is változik a forgalmi rend. A rendezvény helyszínének előkészítése már csütörtökön elkezdődik:

a Szentimre utcából nem lehet majd a városháza felé kanyarodni, lezárják továbbá a belvárosi református templom előtti forgalmi sávot, valamint a városháza előtti útszakaszt is.