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Útlezárások lesznek Székelyudvarhely központjában a hétvégén: mutatjuk, hol nem lehet autózni

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.

Székelyhon

2026. október 23., 08:362026. október 23., 08:36

Pénteken, október 23-án 19 órától koszorúzást tartanak az Üldözöttek és Áldozatok emlékművénél, ezért

a Vár utcát lezárják a Petőfi Sándor utca és a Városháza tér közötti szakaszon.

A koszorúzást fáklyás felvonulás követi a Márton Áron térre, emiatt a Városháza téren is megszűnik a gépjárműforgalom.

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Emellett a központba vezető Kossuth Lajos, Sziget, Tamási Áron és Tomcsa Sándor utcákban pedig

időszakos korlátozásokra kell számítani.

Szintén péntek este, az 1956-os megemlékezés részeként az Én Népem című folkoperát mutatják be a Márton Áron téren.

Az előadás idején a térre nem lehet autóval behajtani.

A hétvégén a Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt is változik a forgalmi rend. A rendezvény helyszínének előkészítése már csütörtökön elkezdődik:

a Szentimre utcából nem lehet majd a városháza felé kanyarodni, lezárják továbbá a belvárosi református templom előtti forgalmi sávot, valamint a városháza előtti útszakaszt is.

Szombaton, október 24-én, a Magyar Banda koncertje idején a Márton Áron tér szintén le lesz zárva a gépjárműforgalom előtt.

A közlekedőknek érdemes előre megtervezniük útvonalukat, és számolniuk a belvárosi közlekedés időszakos változásaival.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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