Útlezárások lesznek Székelyudvarhely központjában a hétvégén: mutatjuk, hol nem lehet autózni

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Fotó: Erdély Bálint Előd
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Pénteken, október 23-án 19 órától koszorúzást tartanak az Üldözöttek és Áldozatok emlékművénél, ezért
A koszorúzást fáklyás felvonulás követi a Márton Áron térre, emiatt a Városháza téren is megszűnik a gépjárműforgalom.
Emellett a központba vezető Kossuth Lajos, Sziget, Tamási Áron és Tomcsa Sándor utcákban pedig
Szintén péntek este, az 1956-os megemlékezés részeként az Én Népem című folkoperát mutatják be a Márton Áron téren.
A hétvégén a Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt is változik a forgalmi rend. A rendezvény helyszínének előkészítése már csütörtökön elkezdődik:
Szombaton, október 24-én, a Magyar Banda koncertje idején a Márton Áron tér szintén le lesz zárva a gépjárműforgalom előtt.
A közlekedőknek érdemes előre megtervezniük útvonalukat, és számolniuk a belvárosi közlekedés időszakos változásaival.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.
Idén három környezetvédelmi kihágás ügyében is bűnvádi feljelentést tett a Hargita Megyei Környezetőrség. Az engedély hiánya a leggyakoribb szabálysértés a megyében. Tarlóégetés alig van, de annál nehezebb a végére járni a megmaradt ügyeknek.
Megújult burkolat, rendezett járdák és kialakított parkolósávok fogadják a közlekedőket a székelyudvarhelyi Vár utcában. Az utca szűkebb szakaszain ugyanakkor parkolásgátló oszlopokkal akadályozzák meg a szabálytalan megállást.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
Koncertekkel és számos előadással emlékeznek meg az 1956-os forradalomról Székelyudvarhelyen, az eseménysorozat már csütörtökön elkezdődik és szombatig tart. A polgármester „elcsendesedésre” hívja az embereket.
Időszakos nyomáscsökkenés vagy vízhiány léphet fel Ülke, Fancsal, Székelyszenttamás, Székelyszentkirály és Tibód településeken kedden 9 és 12 óra között – figyelmeztet a vízszolgáltató.
Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.
Két személy megsérült péntek reggel egy ráfutásos balesetben a Szejkefürdő térségében. A balesetben három jármű volt érintett.
Kórházba szállítottak egy fiatalt, aki elektromos rollerrel balesetezett csütörtök este Székelyudvarhelyen.
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