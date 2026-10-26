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A székely nemesi családokról tartanak előadást Székelyudvarhelyen

• Fotó: Orbán Balázs Akadémia

Fotó: Orbán Balázs Akadémia

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A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.

Székelyhon

2026. október 26., 13:222026. október 26., 13:22

A Székely nemesi családok a 17. században című előadásra az Orbán Balázs Intézet által működtetett Orbán Balázs Akadémia szervezésében kerül sor. Az eseményen bemutatják az előadó Székely elitcsaládok a 17. században című monográfiáját is.

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A rendezvényt október 29-én, csütörtökön 18 órától tartják a székelyudvarhelyi Református Esperesi Hivatal konferenciatermében, a Márton Áron tér 6. szám alatt, az épület jobb szárnyának első emeletén.

Az előadásra minden érdeklődőt várnak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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