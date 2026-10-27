Módosított menetrenddel segítik a temetők megközelítését Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Az Urbana Transport tájékoztatása szerint a 2-es járat a hétköznapokon megszokott útvonalon közlekedik, míg a 6-os járat a Szombatfalva–Központ útvonalon,
A járatok részletes indulási időpontjait ide kattintva nézheti meg.
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.
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