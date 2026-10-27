Módosított menetrenddel segítik a temetők megközelítését Székelyudvarhelyen

2026. október 26., hétfő

A kormányon múlik, hogy mikor lesz pénz a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola felújítására

A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.