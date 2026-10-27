Csapadékos idő várható az ország nagy részén

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Fotó: Olti Angyalka
Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.
A riasztás kedd 10 órától szerda délig érvényes Tulcea, Konstanca, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov megyére, valamint a fővárosra. Az érintett térségekben négyzetméterenként 20-30, helyenként akár 40 liter csapadék is hullhat.
A meteorológusok emellett szerda 15 óráig érvényes, jelentősebb esőzésekre figyelmeztető előrejelzést is kiadtak az ország déli és keleti területeire, valamint a Kárpát-kanyar térségére.
A hegyekben, 1700 méter fölötti magasságban - különösen a Déli-Kárpátokban - havas esőre és havazásra is számítani lehet kedden, a hóréteg további 3-5 centiméterrel vastagodhat.
Moldva déli és középső részén, Munténia keleti felében és Dobrudzsában időnként 40-50 kilométer/órás széllökések várhatók, a hegygerinceken pedig a szél sebessége meghaladhatja a 60-80 kilométer/órát.
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