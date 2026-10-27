Csapadékos idő várható az ország nagy részén

Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.

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A riasztás kedd 10 órától szerda délig érvényes Tulcea, Konstanca, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov megyére, valamint a fővárosra. Az érintett térségekben négyzetméterenként 20-30, helyenként akár 40 liter csapadék is hullhat.

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A meteorológusok emellett szerda 15 óráig érvényes, jelentősebb esőzésekre figyelmeztető előrejelzést is kiadtak az ország déli és keleti területeire, valamint a Kárpát-kanyar térségére.