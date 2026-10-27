Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csapadékos idő várható az ország nagy részén

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.

Székelyhon

2026. október 27., 11:302026. október 27., 11:30

A riasztás kedd 10 órától szerda délig érvényes Tulcea, Konstanca, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov megyére, valamint a fővárosra. Az érintett térségekben négyzetméterenként 20-30, helyenként akár 40 liter csapadék is hullhat.

Hirdetés

A meteorológusok emellett szerda 15 óráig érvényes, jelentősebb esőzésekre figyelmeztető előrejelzést is kiadtak az ország déli és keleti területeire, valamint a Kárpát-kanyar térségére.

Ezeken a területeken általában 10-30 liter csapadék várható négyzetméterenként.

A hegyekben, 1700 méter fölötti magasságban - különösen a Déli-Kárpátokban - havas esőre és havazásra is számítani lehet kedden, a hóréteg további 3-5 centiméterrel vastagodhat.

Moldva déli és középső részén, Munténia keleti felében és Dobrudzsában időnként 40-50 kilométer/órás széllökések várhatók, a hegygerinceken pedig a szél sebessége meghaladhatja a 60-80 kilométer/órát.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Székelyhon

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
Székelyhon

Már havazik is – videóval
A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
Székely Sport

A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Krónika

„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Székely Sport

Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 27., kedd

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben

Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
2026. október 27., kedd

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
2026. október 27., kedd

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
2026. október 27., kedd

A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.

A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter
A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter
2026. október 27., kedd

A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter
2026. október 27., kedd

Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze
Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze
2026. október 27., kedd

Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak

Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.

Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak
Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak
2026. október 27., kedd

Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak
2026. október 27., kedd

Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást

A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.

Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást
Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást
2026. október 27., kedd

Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást
2026. október 27., kedd

Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
2026. október 27., kedd

Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig

Elfogadta a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.

Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig
Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig
2026. október 27., kedd

Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig
2026. október 26., hétfő

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos

Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
2026. október 26., hétfő

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
2026. október 26., hétfő

Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés

A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.

Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés
Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés
2026. október 26., hétfő

Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!