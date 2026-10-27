Fotó: Maros Megyei Tanács
A Maros Megyei Tanács a DJ152A jelzésű megyei úton található hídáteresz felújítását, valamint az érintett közművek védelmét és szükség szerinti áthelyezését tervezi. A beruházás környezetvédelmi döntéstervezete megtekinthető, az érintettek tíz napon belül tehetik meg észrevételeiket.
A Maros Megyei Tanács, mint a „Hídáteresz felújítása a DJ152A megyei út 10+456 km szelvénynél és a közművesítés megóvása/áthelyezése, Mezőbergenye település, Mezőpanit község, Maros megye” projektnek a titulárisa, értesíti az érdekelt személyeket, a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság által, a besorolási döntésének a meghozataláról, a környezetre való hatás értékelési eljárásának keretében, a környezetre való hatásnak az értékelési tanulmánya nélkül, a „Hídáteresz felújítása a DJ152A megyei út 10+456 km szelvénynél és a közművesítés megóvása/áthelyezése, Mezőbergenye település, Mezőpanit község, Maros megye” projekt részére, amelyet kivitelezésre javasoltak Mezőbergenye falu, Mezőpanit község, Maros megye, az 51310/Pănet sz. telekkönyvben azonosított földterületen, Maros megyében.
A besorolási döntéstervezet és a megalapozó okai tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság, Marosvásárhely, Hídfő utca 10 sz. alatti székhelyén, hétfőn 9–15 óra, illetve keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a http://djmms.anmap.gov.ro internetcímen.
Az érdekelt személyek hozzászólásaikat/megjegyzéseiket, a besorolási döntéstervezetről, megküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság internetes oldalára, a közlemény közzétételének a dátumától számított 10 napon belül.
(X – fizetett hirdetés)
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.
A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.
Elfogadta a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára.
Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, gyorsan dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.