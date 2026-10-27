A Maros Megyei Tanács a DJ152A jelzésű megyei úton található hídáteresz felújítását, valamint az érintett közművek védelmét és szükség szerinti áthelyezését tervezi. A beruházás környezetvédelmi döntéstervezete megtekinthető, az érintettek tíz napon belül tehetik meg észrevételeiket.

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A Maros Megyei Tanács, mint a „Hídáteresz felújítása a DJ152A megyei út 10+456 km szelvénynél és a közművesítés megóvása/áthelyezése, Mezőbergenye település, Mezőpanit község, Maros megye” projektnek a titulárisa, értesíti az érdekelt személyeket, a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság által, a besorolási döntésének a meghozataláról, a környezetre való hatás értékelési eljárásának keretében, a környezetre való hatásnak az értékelési tanulmánya nélkül, a „Hídáteresz felújítása a DJ152A megyei út 10+456 km szelvénynél és a közművesítés megóvása/áthelyezése, Mezőbergenye település, Mezőpanit község, Maros megye” projekt részére, amelyet kivitelezésre javasoltak Mezőbergenye falu, Mezőpanit község, Maros megye, az 51310/Pănet sz. telekkönyvben azonosított földterületen, Maros megyében.

A besorolási döntéstervezet és a megalapozó okai tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság, Marosvásárhely, Hídfő utca 10 sz. alatti székhelyén, hétfőn 9–15 óra, illetve keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a http://djmms.anmap.gov.ro internetcímen.

Az érdekelt személyek hozzászólásaikat/megjegyzéseiket, a besorolási döntéstervezetről, megküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság internetes oldalára, a közlemény közzétételének a dátumától számított 10 napon belül.

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