Szigorítás jöhet az elektromos rollereseknek, a szenátus már rábólintott

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Fotó: Borbély Fanni
Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára. A jogszabályjavaslatot 98 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el.
A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet (KRESZ) kiegészítő jogszabályjavaslat szerint
A hagyományos kerékpárral közlekedők esetében továbbra is csak 16 éves kor alatt lenne kötelező a sisak használata az úttesten – számolt be az Agerpres.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora, Nicolae Vlahu azzal indokolta a módosítást, hogy az elektromos rollerek és kerékpárok használói egy esés vagy ütközés során súlyos sérüléseket szenvedhetnek. „A fejsérülés veszélye nem szűnik meg a 16. életév betöltésével” – fogalmazott.
Claudiu-Daniel Catană szociáldemokrata szenátor szintén támogatta a javaslatot, kiemelve, hogy
Valentina-Mariana Aldea szenátor arról beszélt, hogy a bukósisak kötelezővé tétele mellett szabályismereti képzésre is szükség lenne az elektromos rollerek használói számára. Emlékeztetett, hogy erre vonatkozóan külön törvénytervezetet nyújtott be.
A szenátus első házként tárgyalta a jogszabályjavaslatot, amelyről a képviselőház szavaz döntő házként.
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