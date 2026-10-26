Szigorítás jöhet az elektromos rollereseknek, a szenátus már rábólintott

Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára. A jogszabályjavaslatot 98 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el.

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A hagyományos kerékpárral közlekedők esetében továbbra is csak 16 éves kor alatt lenne kötelező a sisak használata az úttesten – számolt be az Agerpres.

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A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora, Nicolae Vlahu azzal indokolta a módosítást, hogy az elektromos rollerek és kerékpárok használói egy esés vagy ütközés során súlyos sérüléseket szenvedhetnek. „A fejsérülés veszélye nem szűnik meg a 16. életév betöltésével” – fogalmazott.

Claudiu-Daniel Catană szociáldemokrata szenátor szintén támogatta a javaslatot, kiemelve, hogy