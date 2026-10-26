Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
Elutasította hétfőn a bukaresti törvényszék a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására.
A volt államfőjelöltet azzal vádolják, hogy 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert – ismerteti az Agerpres.
A bukaresti törvényszék bírája, Eduard Claudiu Corobană megalapozatlannak ítélte az ügyészség kérelmét, és úgy döntött, hogy
A határozat értelmében a két vádlottat a döntés jogerőre emelkedése után szabadlábra kell helyezni, amennyiben más ügyben nincsenek őrizetben vagy előzetes letartóztatásban.
A törvényszék döntése nem jogerős.
Călin Georgescut azzal gyanúsítja a DIICOT, hogy feltételezett bűntársaival egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.
Szeptember 29-i letartóztatása után további két büntetőeljárás indult Georgescu ellen.
A DIICOT október 21-én azzal gyanúsította meg, hogy átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját egy férfival, mert ki akarta deríteni, vannak-e lehallgató eszközök a lakásban.
Másnap a rendőrségi fogdában egy másik ügyben is kihallgatták. A bufteai ügyészség szerint Georgescu október 7-én, hatósági felügyelete alatt egy bufteai templomból távozva legionárius köszöntéssel üdvözölte az egybegyűlteket.
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