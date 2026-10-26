Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását

Elutasította hétfőn a bukaresti törvényszék a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására.

Székelyhon 2026. október 26., 15:442026. október 26., 15:44

A volt államfőjelöltet azzal vádolják, hogy 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A bukaresti törvényszék bírája, Eduard Claudiu Corobană megalapozatlannak ítélte az ügyészség kérelmét, és úgy döntött, hogy

Georgescu, valamint az ügyben szintén érintett Ionel Rusen üzletember előzetes letartóztatását hatósági felügyeletre enyhíti.

A határozat értelmében a két vádlottat a döntés jogerőre emelkedése után szabadlábra kell helyezni, amennyiben más ügyben nincsenek őrizetben vagy előzetes letartóztatásban. A törvényszék döntése nem jogerős.

Georgescu és Rusen jelenlegi előzetes letartóztatási parancsa október 29-én, csütörtökön jár le.