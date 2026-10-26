Nőtt a veszettséggócok száma

Hargita megyében összesen 17 szarvasmarha, 2 juh, 1 kutya, 1 macska és 5 róka esetében igazolták a veszettséget a laborvizsgálatok mindeddig
Fotó: Kristó Róbert
Huszonöt veszettséggóc van jelenleg Hargita megyében, az esetszámok az elmúlt napokban ugyanis tovább növekedtek, miután a laborba küldött veszettséggyanús minták többségének az elemzése pozitív eredményt hozott.
Több mint tíz mintának a laborvizsgálata hozott pozitív eredményt – azaz igazolta a veszettséget – az elmúlt napokban, így
A bukaresti és sepsiszentgyörgyi laborvizsgálatok által igazolt veszettségfertőzések nagyjából az elmúlt egy hét új eseteit jelentik.
a két utóbbi településen a tehenek mellett egy-egy juh is megfertőződött – tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.
Fotó: Kozán István
A szakhatóság összesítése szerint
a laborvizsgálatok mindeddig. Sepsiszentgyörgyről 3 laboreredményt kapott legutóbb az igazgatóság, azok közül csak egy volt negatív, továbbá 12 minta eredménye érkezett meg Bukarestből – 10 pozitív volt.
A két negatív eredmény két csíkszépvízi szarvasmarha esetében cáfolta meg a veszettséget, ami azért jó hír, mert az állatok Bükklokon voltak, tehát a Gyimes-völgyben, és
– mondta István Róbert.
A megyei főállatorvos azt is közölte, hogy megérkezett a Vaslui megyéből várt 10 000 adag veszettség elleni oltóanyag, amellyel
Az igazgatóság ugyanakkor további 20 000 adagot vásárolna még, de ez egy bürokratikus eljárás, csak bizonyos napokon igényelhetnek rá pénzt, majd jóváhagyás esetén beszerzési eljárást kell indítsanak. Sürgetik, amennyire csak lehet, de sajnos a pénzügynél a számok beszélnek, nem a sürgősség – mondta István Róbert.
Fotó: Kristó Róbert
A szomszédos Bákó megyében is újabb veszettségfertőzéseket igazoltak a laborvizsgálatok, jelenleg e két megyében van a leginkább elharapódzva a veszettség.
Szerencsére
„Nagyon érzékeny a fertőtlenítőkre, ezért azt tudom javasolni, hogy ha bármi történik, szappanos vízzel meg kell mosni a kezeket, a sebeket, mielőtt orvoshoz fordulunk. És ha van kéznél akármilyen alkoholos alapú folyadék, vagy ecet – az is szenzációsan jó, és van belőle minden háznál –, tehát ezek mind hatékonyak a fertőtlenítésre – aztán rögtön orvoshoz fordulni” – tanácsolta a megyei főállatorvos arra az esetre, ha valaki veszettséggyanús állattal kerül kapcsolatba, netán meg is harapja, karmolja az állat.
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