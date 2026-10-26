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Nőtt a veszettséggócok száma

Hargita megyében összesen 17 szarvasmarha, 2 juh, 1 kutya, 1 macska és 5 róka esetében igazolták a veszettséget a laborvizsgálatok mindeddig

Hargita megyében összesen 17 szarvasmarha, 2 juh, 1 kutya, 1 macska és 5 róka esetében igazolták a veszettséget a laborvizsgálatok mindeddig

Fotó: Kristó Róbert

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Huszonöt veszettséggóc van jelenleg Hargita megyében, az esetszámok az elmúlt napokban ugyanis tovább növekedtek, miután a laborba küldött veszettséggyanús minták többségének az elemzése pozitív eredményt hozott.

Széchely István

2026. október 26., 12:372026. október 26., 12:37

Több mint tíz mintának a laborvizsgálata hozott pozitív eredményt – azaz igazolta a veszettséget – az elmúlt napokban, így

tovább nőtt a gócok száma és kiterjedtebbé vált a védő- és megfigyelési zóna is.

A bukaresti és sepsiszentgyörgyi laborvizsgálatok által igazolt veszettségfertőzések nagyjából az elmúlt egy hét új eseteit jelentik.

Csíkrákoson, Csíkmadarason és Madéfalván igazoltak új eseteket, valamint Csíkdánfalván és Csíkszentdomokoson többet is,

a két utóbbi településen a tehenek mellett egy-egy juh is megfertőződött – tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A szakhatóság összesítése szerint

összesen 17 szarvasmarha, 2 juh, 1 kutya, 1 macska és 5 róka esetében igazolták a veszettségfertőzést

a laborvizsgálatok mindeddig. Sepsiszentgyörgyről 3 laboreredményt kapott legutóbb az igazgatóság, azok közül csak egy volt negatív, továbbá 12 minta eredménye érkezett meg Bukarestből – 10 pozitív volt.

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A két negatív eredmény két csíkszépvízi szarvasmarha esetében cáfolta meg a veszettséget, ami azért jó hír, mert az állatok Bükklokon voltak, tehát a Gyimes-völgyben, és

a két negatív eredmény azt jelzi, hogy a veszettség egyelőre nem jutott ki Felcsíkról

– mondta István Róbert.

Oltóanyag-utánpótlás

A megyei főállatorvos azt is közölte, hogy megérkezett a Vaslui megyéből várt 10 000 adag veszettség elleni oltóanyag, amellyel

lényegében a teljes állatállományt oltják a felcsíki zónában.

Az igazgatóság ugyanakkor további 20 000 adagot vásárolna még, de ez egy bürokratikus eljárás, csak bizonyos napokon igényelhetnek rá pénzt, majd jóváhagyás esetén beszerzési eljárást kell indítsanak. Sürgetik, amennyire csak lehet, de sajnos a pénzügynél a számok beszélnek, nem a sürgősség – mondta István Róbert.

• Fotó: Kristó Róbert Galéria

Fotó: Kristó Róbert

A természetben rövid ideig marad fertőzőképes

A szomszédos Bákó megyében is újabb veszettségfertőzéseket igazoltak a laborvizsgálatok, jelenleg e két megyében van a leginkább elharapódzva a veszettség.
Szerencsére

a természetben rövid ideig marad fertőzőképes a kórokozó, és nagyon sérülékeny is.

„Nagyon érzékeny a fertőtlenítőkre, ezért azt tudom javasolni, hogy ha bármi történik, szappanos vízzel meg kell mosni a kezeket, a sebeket, mielőtt orvoshoz fordulunk. És ha van kéznél akármilyen alkoholos alapú folyadék, vagy ecet – az is szenzációsan jó, és van belőle minden háznál –, tehát ezek mind hatékonyak a fertőtlenítésre – aztán rögtön orvoshoz fordulni” – tanácsolta a megyei főállatorvos arra az esetre, ha valaki veszettséggyanús állattal kerül kapcsolatba, netán meg is harapja, karmolja az állat.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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