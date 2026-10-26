Néhány enyhébb nap után érkezik a hideg

Az évszaknak megfelelő hőmérsékletre, időnként jelentősebb esőzésekre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből.

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Erdélyben hétfőn és kedden az ilyenkor megszokottnál hűvösebb lesz, a nappali csúcshőmérséklet regionális átlaga 12 Celsius-fok körül alakul. Október 28-án és 29-én enyhe felmelegedés várható, 14 fokos maximumokkal, majd

November 8-ára a nappali csúcsértékek átlaga 8 fokra csökkenhet. Az éjszakai minimumok az első héten 2 fokról 5-6 fokra emelkednek, november elején azonban hidegebb légtömeg érkezik, és a hőmérséklet mínusz 2 és 0 fok közé süllyedhet. Kiterjedtebb esőzések főleg hétfőn várhatók, ezt követően csak elszórtan fordulhat elő csapadék.

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A Bánságban ezen a héten 14-16 fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd november elejétől fokozatos lehűlés várható. A jövő hét végére a maximumok átlaga 10, az éjszakai minimumoké 2 fokra csökken. Eső főként hétfőn és kedden valószínű, később csak helyenként fordulhat elő.

A hegyekben hétfőn és kedden 5-6 fok körül alakul a nappali csúcsértékek átlaga, október 28-án és 29-én pedig 7-8 fokra melegedhet a levegő. Ezt követően fokozatos