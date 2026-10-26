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Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan hétfőn gratulált a szerb népnek és az Egyetemista Lista nevű diákmozgalomnak a vasárnapi „történelmi” parlamenti választásokhoz, amelyeken évtizedek óta nem látott részvételt jegyeztek.

Székelyhon

2026. október 26., 11:512026. október 26., 11:51

2026. október 26., 11:532026. október 26., 11:53

„Gratulálok a szerb népnek a történelmi választásokhoz, az évtizedek óta legmagasabb részvételhez, az Egyetemista Listának pedig a győzelméhez” – írta az államfő az X-en.

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Nicușor Dan közölte, hogy Románia kész együttműködni az új szerb kormánnyal Szerbia európai integrációja és a térség jóléte érdekében. Hozzátette, hogy

Románia és Szerbia tovább erősítheti partnerségét

– ismerteti az Agerpres.

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A vasárnapi előre hozott parlamenti választásokon az előzetes eredmények szerint a civil társadalom képviselőiből álló Egyetemista Lista végzett az első helyen. Aleksandar Vučić államfő elismerte vereségét.

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A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jobb eredményre számított a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson, de sikernek tartja, hogy a párt megőrizte parlamenti képviseletét – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke.

A választásokat csaknem két évig tartó, korrupcióellenes diáktüntetések előzték meg. A részvétel megközelítette a 70 százalékot, amire évtizedek óta nem volt példa Szerbiában.

Külföld Belföld
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