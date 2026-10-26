Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz

Nicușor Dan hétfőn gratulált a szerb népnek és az Egyetemista Lista nevű diákmozgalomnak a vasárnapi „történelmi” parlamenti választásokhoz, amelyeken évtizedek óta nem látott részvételt jegyeztek.

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„Gratulálok a szerb népnek a történelmi választásokhoz, az évtizedek óta legmagasabb részvételhez, az Egyetemista Listának pedig a győzelméhez” – írta az államfő az X-en.

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Nicușor Dan közölte, hogy Románia kész együttműködni az új szerb kormánnyal Szerbia európai integrációja és a térség jóléte érdekében. Hozzátette, hogy