Aleksandar Vučić pártja kikapott, Szerbia-szerte ünnepelték az Egyetemista Lista győzelmét

Fiatal választók állnak sorban Zürich szerbiai nagykövetsége előtt, hogy leadhassák szavazatukat a szerbiai parlamenti választáson
Fotó: Michael Buholzer/EPA/Agerpres
Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson.
Aleksandar Vučić korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.
A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint
Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett – ismerteti az MTI.
A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett.
Az eddigi kisebbik kormánypárt, az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt 85 867 szavazattal 2,24 százalékon állt, a háromszázalékos parlamenti küszöb alatt.
A nemzeti kisebbségi listákra, így a VMSZ-re sem vonatkozik a háromszázalékos küszöb, ezek ennél alacsonyabb eredménnyel is részt vehetnek a mandátumok elosztásában.
Az ünneplés Aleksandar Vucic vereséget elismerő, vasárnap fél tíz körül elmondott beszédét követően bontakozott ki.
Belgrádban több ezren gyülekeztek a Köztársaság téren, majd a Slavija tér felé indultak. A résztvevők zászlókat vittek, énekeltek és az Egyetemista Listát éltették, az autósok dudálással csatlakoztak hozzájuk. A belváros több pontján leállt a forgalom. Új-Belgrádban a Szerb Haladó Párt székháza előtt is összegyűltek az ünneplők. Összecsapások nem történtek.
Belgrádban az éjszaka folyamán a Pionír parkba is bementek az ünneplők, és szétszedték a kormánypárti támogatók több mint másfél éve fennálló, Cacilendként ismert sátortáborának kerítéseit és sátrait.
Radomir Saicic akadémikus, az Egyetemista Lista képviselőjelöltje békés és méltóságteljes ünneplésre szólított fel, és arra kérte a támogatókat, hogy ne üljenek fel a provokációknak. Hangsúlyozta: a győzelem a polgároké, és felelősséggel jár. Közölte, hogy az ünneplés után megkezdődik a munka, és nem feledkeznek meg azokról, akik bizalmat szavaztak nekik.
Jelezték: az Európai Unió kész támogatni a jogállamiságot, a médiaszabadságot és a korrupció elleni küzdelmet szolgáló reformokat, valamint a demokratikus intézmények megerősítését, és együttműködni Szerbiával uniós jövőjének előmozdításában.
Marta Kos uniós bővítési biztos azt mondta, hogy Szerbia számára új fejezet kezdődhet. Hangsúlyozta:
Hozzátette, hogy az Európai Unió ajtaja nyitva áll, és kész az országgal közösen továbblépni.
Szerbiában vasárnap tartottak előrehozott parlamenti választást, ahol a 6 451 292 szavazópolgár 18 jelöltlista közül választhatott. A választás legfőbb tétje az volt, hogy folytatódik-e a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette politikai erők kormányzása,
vagy az egyetemista tiltakozások nyomán létrejött választási lista és az ellenzéki erők képesek lesznek változást elérni a szerbiai politikában.
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