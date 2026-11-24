Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni – jelentette az Ukrinform hírügynökség.

Székelyhon 2026. november 24., 19:272026. november 24., 19:27

Kárpátalja megye székhelyén az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben. Az MTI által szemlézett ukrán nemzeti hírügynökség tudósítása kiemeli, hogy miniszterelnökként ez Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útja. A kormányfő kifejezte az örömét amiatt, hogy

rövid idő alatt sikerült több fontos megállapodást elérni az ukrán féllel a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő tíz kérdésben.

Magyar Péter megköszönte az ukrán elnöknek, hogy együtt róhatták le kegyeletüket az elesett katonák emléke előtt. Felidézte, hogy 2024-ben ellenzéki politikusként már járt a hősi temetőben, és most volt alkalma saját szemével látni, milyen méltóságteljes külsőt kapott azóta. Hirdetés Zelenszkij az X-en kifejtette, nagyra értékeli, ha valaki tiszteleg azok emléke előtt, akik életüket adták Ukrajna függetlenségéért. Ukrajna nap mint nap hatalmas árat fizet szabadságáért és Európa biztonságáért. „Kötelességünk megőrizni mindazok emlékét, akik életüket adták oda ebben a harcban” – fogalmazott az ukrán elnök. Az ukrán elnök is beszámolt kétoldalú megállapodások megkötéséről „a politika, az energetika és az infrastruktúra területén”. A magyar kormányfővel folytatott találkozó nemcsak a kétoldalú kapcsolatok, hanem az Európai Unióval fenntartott viszony szempontjából is fontos – tette hozzá.

Kijev továbbra is arra törekszik, hogy megnyíljanak az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások.