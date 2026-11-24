Fotó: MTI/Nemes János
Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni – jelentette az Ukrinform hírügynökség.
Kárpátalja megye székhelyén az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben. Az MTI által szemlézett ukrán nemzeti hírügynökség tudósítása kiemeli, hogy miniszterelnökként ez Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útja.
A kormányfő kifejezte az örömét amiatt, hogy
Magyar Péter megköszönte az ukrán elnöknek, hogy együtt róhatták le kegyeletüket az elesett katonák emléke előtt. Felidézte, hogy 2024-ben ellenzéki politikusként már járt a hősi temetőben, és most volt alkalma saját szemével látni, milyen méltóságteljes külsőt kapott azóta.
Zelenszkij az X-en kifejtette, nagyra értékeli, ha valaki tiszteleg azok emléke előtt, akik életüket adták Ukrajna függetlenségéért. Ukrajna nap mint nap hatalmas árat fizet szabadságáért és Európa biztonságáért. „Kötelességünk megőrizni mindazok emlékét, akik életüket adták oda ebben a harcban” – fogalmazott az ukrán elnök.
Az ukrán elnök is beszámolt kétoldalú megállapodások megkötéséről „a politika, az energetika és az infrastruktúra területén”. A magyar kormányfővel folytatott találkozó nemcsak a kétoldalú kapcsolatok, hanem az Európai Unióval fenntartott viszony szempontjából is fontos – tette hozzá.
Ukrajna ezen a téren sokszor többet tesz, mint amennyit korábban más tagjelölt országok tettek a csatlakozási folyamat során – jelentette ki.
Ukrajna dolgozik a vele szomszédos többi állammal fenntartott kapcsolata szorosabbá és konstruktívabbá tételén is. Példaként Lengyelországot, Romániát és Moldovát nevezte meg, valamint megemlítette a közelmúltban megkezdett egyeztetéseket Szlovákiával. Mint mondta, a politikai nézetkülönbségek és a nehézségek ellenére ezekben a kapcsolatokban is vannak előremutató fejlemények.
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