2026. november 24., kedd

Zavart okozott az új jelzőlámpa, de meg kell szokni

Meglepetésként érte az autóvezetőket Csíkszeredában a Villanytelep utcában, a buszpályaudvar mellett üzembe helyezett jelzőlámpa, a forgalmi dugók miatt sokan háborogtak. A városvezetés szerint ez egy biztonságos megoldás, meg kell szokni.