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Fotó: Haáz Vince
Az éjszaka folyamán egy temesvári kórházba szállították azt a három férfit, akik hétfő este égési sérüléseket szenvedtek a csíkszeredai sörgyárban történt maróanyag-szivárgás következtében.
A három sérültet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházból a csíkszeredai tűzoltóság több sérült egyidejű szállítására alkalmas speciális járművével vitték Temesvárra – tájékoztatott kedden reggel a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Mint arról korábban beszámoltunk, hétfő este
Az eset során három férfi – 25, 47 és 56 évesek – szenvedett égési sérüléseket, őket elsőként a csíkszeredai kórházba szállították a balesetet követően.
Maróanyagot tartalmazó tartálynál történt szivárgás hétfőn este a csíkszeredai sörgyárban, az eset során három férfi szenvedett égési sérüléseket – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
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Maróanyagot tartalmazó tartálynál történt szivárgás hétfőn este a csíkszeredai sörgyárban, az eset során három férfi szenvedett égési sérüléseket – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
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