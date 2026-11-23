Télies körülmények között kell közlekedniük az autósoknak a Libán-tetőn / Archív

Lehavazott a Libán-tetőn, ahol így már téli útviszonyok között kell közlekedniük az autósoknak. A 138-as megyei út hegyvidéki szakasza ilyenkor rendszeresen nehezebben járható, ezért újra felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.

Székelyhon 2026. november 23., 12:332026. november 23., 12:33 2026. november 23., 12:432026. november 23., 12:43

Járható-e a Libán? Ez az egyik visszatérő kérdés Hargita megyében, valahányszor téliesre fordul az időjárás. Most ismét aktuálissá vált: az Udvarhelyszéki Közlekedési infó Facebook-csoportba feltöltött videón

havas úttest látható a Libán-tetőn.

A felvétel alapján téli útviszonyok között kell közlekedni a térségben, a sofőrökben pedig azonnal felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás. Hirdetés A Libánnal kapcsolatos kérdés nem véletlenül vált szinte állandó téli témává a helyiek körében. A 138-as jelzésű megyei útról van szó, amely 1000 méter tengerszint feletti magasságon halad át.

A hágó a Gyergyói-medencét köti össze az Udvarhelyi-medencével,

és a Zeteváraljai-víztározó, Sikaszó, valamint Libán érintésével vezet át a hegyvidéken. Az útvonal fontos kapcsolat Udvarhelyszék és Gyergyószék között, ezért sokan naponta használják.

A hegyvidéki szakasz időjárása azonban gyakran eltér attól, amit a közeli településeken tapasztalnak az autósok

A magasabban fekvő részeken hamarabb megmaradhat a hó, a lehűlés miatt pedig jegesedés is kialakulhat. Így hiába járható még gond nélkül az út Székelyudvarhely vagy Gyergyószentmiklós környékén, a Libán-tetőn egészen más körülmények fogadhatják az autósokat.

Archív Fotó: Barabás Ákos

A korábbi években is többször nehezítette a közlekedést a havazás ezen az útszakaszon, balesetek és elakadások is számos alkalommal előfordultak, ugyanakkor a karbantartás is visszatérő témát jelentett. Hargita Megye Tanácsa idén ősszel arról tájékoztatott, hogy a 138-as úton, a Libán-tető irányában is végeztek javításokat,

a téli karbantartásra pedig külön keretet biztosítottak.