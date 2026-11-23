Télies körülmények között kell közlekedniük az autósoknak a Libán-tetőn / Archív
Fotó: Barabás Ákos
Lehavazott a Libán-tetőn, ahol így már téli útviszonyok között kell közlekedniük az autósoknak. A 138-as megyei út hegyvidéki szakasza ilyenkor rendszeresen nehezebben járható, ezért újra felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.
2026. november 23., 12:332026. november 23., 12:33
2026. november 23., 12:432026. november 23., 12:43
Járható-e a Libán? Ez az egyik visszatérő kérdés Hargita megyében, valahányszor téliesre fordul az időjárás. Most ismét aktuálissá vált: az Udvarhelyszéki Közlekedési infó Facebook-csoportba feltöltött videón
A felvétel alapján téli útviszonyok között kell közlekedni a térségben, a sofőrökben pedig azonnal felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.
A Libánnal kapcsolatos kérdés nem véletlenül vált szinte állandó téli témává a helyiek körében. A 138-as jelzésű megyei útról van szó, amely 1000 méter tengerszint feletti magasságon halad át.
és a Zeteváraljai-víztározó, Sikaszó, valamint Libán érintésével vezet át a hegyvidéken. Az útvonal fontos kapcsolat Udvarhelyszék és Gyergyószék között, ezért sokan naponta használják.
A magasabban fekvő részeken hamarabb megmaradhat a hó, a lehűlés miatt pedig jegesedés is kialakulhat. Így hiába járható még gond nélkül az út Székelyudvarhely vagy Gyergyószentmiklós környékén, a Libán-tetőn egészen más körülmények fogadhatják az autósokat.
Archív
Fotó: Barabás Ákos
A korábbi években is többször nehezítette a közlekedést a havazás ezen az útszakaszon, balesetek és elakadások is számos alkalommal előfordultak, ugyanakkor a karbantartás is visszatérő témát jelentett. Hargita Megye Tanácsa idén ősszel arról tájékoztatott, hogy a 138-as úton, a Libán-tető irányában is végeztek javításokat,
A megyei utak állapotáról a 0266-207 774-es telefonszámon lehet érdeklődni, a diszpécserszolgálat éjjel-nappal fogadja a bejelentéseket. A megyei utak állapotával kapcsolatos észrevételeket, fennakadásokat, problémákat e-mailben is jelezhetik az ugyelet@hargitamegye.ro címen. A bejelentésekben az érintett megyei útszakasz és a beavatkozást igénylő helyszín minél pontosabb megjelölését kérik.
November közepétől indul a hóeltakarítási idény Hargita megye útjain. Mintegy 671 kilométernyi útszakaszon 36 jármű és munkagéppel teszik járhatóvá az útfelületet a megyében jövő év márciusáig.
A hóeltakarító járművek mozgását az előző évekhez hasonlóan GPS-alapú nyomkövető rendszeren keresztül is figyelemmel követhetik az érdeklődők, ide kattintva. A Libán-tetőn húzódó 138-as megyei útról ma délelőtt megosztott felvétel arra figyelmeztet: aki arra indul, már télies útviszonyokra számítson, ugyanakkor a hóeltakarító járművek rendszeresen járnak az útszakaszon, és tisztítják azt.
Több teherautó is vesztegel a Libánon, a havazás következtében ugyanis nehezen járható az ott átvezető 138-as megyei út.
Tükörjég – így jellemezte a legtöbb sofőr az udvarhelyszéki megyei útszakaszokat. A Hargita megyei önkormányzat ügykezelésébe tartozó utak egy részének téli karbantartására még nem tudott szerződést kötni a megyei tanács. Ezt most jobb tudomásul venni, és óvatosan vezetni.
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