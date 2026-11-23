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Fotó: László Ildikó
A Máramarosi-havasokon át Romániába jutott két ukrán állampolgárt mentettek ki vasárnap a hegyimentők, zord időjárási körülmények között.
A 27, illetve 40 éves férfiakat a havazás és a mínusz 12 fok körüli hőmérséklet ellenére sikerült épségben kimenteni, egyikük sem szorult orvosi ellátásra – számolt be az Agerpres a Máramaros megyei hegyimentő-szolgálat képviselője, Alina Prisecaru közleménye alapján.
A hegyimentők és a havasmezői határrendészek közös akciója után
Vasárnap ugyanebből a térségből további három ukrán állampolgárt hoztak le a mentőcsapatok, egyikük azonban életét vesztette a zord hegyi körülmények miatt.
Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
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