A Máramarosi-havasokon át Romániába jutott két ukrán állampolgárt mentettek ki vasárnap a hegyimentők, zord időjárási körülmények között.

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A 27, illetve 40 éves férfiakat a havazás és a mínusz 12 fok körüli hőmérséklet ellenére sikerült épségben kimenteni, egyikük sem szorult orvosi ellátásra – számolt be az Agerpres a Máramaros megyei hegyimentő-szolgálat képviselője, Alina Prisecaru közleménye alapján.

A hegyimentők és a havasmezői határrendészek közös akciója után