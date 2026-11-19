Az elmúlt 35 éves természetvédelmi tevékenységükről számoltak be a Milvus Csoport tagjai csütörtökön

Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.

Hajnal Csilla 2026. november 19., 20:012026. november 19., 20:01

Az 1990-es években a természetvédelemnek Romániában sem állami, sem társadalmi támogatottsága nem volt: a védett területek aránya 7,5 százalék körül mozgott, a Milvus Csoport pedig kis, helyi kutatási projektekkel igyekezett felhívni a figyelmet a témára – emlékezett vissza a mára már nemzetközileg is ismert és elismert marosvásárhelyi szervezet születésére Papp Tamás, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapítója és ügyvezető igazgatója csütörtökön. Hirdetés A 2000-es években az uniós csatlakozás hatására felértékelődött a szervezet szerepe, a Natura 2000 kijelölésével a védett területek aránya 24 százalék fölé nőtt, 2010 után pedig a Milvus nagyszabású fajvédelmi projektekbe és országos monitoringprogramokba fogott, bár

az uniós szabályok érvényesítése nagyrészt papíron maradt.

Papp Tamás, a szervezet alapító tagja, ügyvezető elnöke mesélt a kezdetekről Fotó: Haáz Vince

A 2019-es Zöld megállapodás nagy reményeket keltett, ám a járvány, a háború és a gazdasági gondok miatt a környezetvédelem háttérbe szorult. A szervezet azonban folytatta munkáját, és olyan újításokba is belevágott, mint a keselyű-visszatelepítés és az élőhely-helyreállítás. Az autópálya a barnamedve élőhelyeit szeli át Romániában a medvék számáról és kilövéséről folyó vita közben kevés szó esik arról, hogy a nagyvadra a legnagyobb veszélyt az élőhelyek elvesztése és feldarabolódása jelenti – hangsúlyozta Domokos Csaba, a Milvus Csoport barnamedve-védelmi programjának vezetője.

Domokos Csaba, Milvus Csoport barnamedve-védelmi programjának vezetője: a barnamedve legnagyobb veszélyét az élőhelyek elvesztése és feldarabolódása jelenti Fotó: Haáz Vince

Az A8-as autópálya Marosvásárhelyt köti majd össze Jászvásárral, és

teljes szélességében átszeli a Keleti-Kárpátokat, a medvék egyik legjobb élőhelyét.

Ehhez kivételesen gazdag adatbázis állt rendelkezésükre, amilyen más hazai autópálya-terveknél nem létezik. A GPS-nyakörves medvék adatai szerint a Görgényi-havasok fontos telelőhely, a dombvidék pedig kulcsfontosságú táplálkozóterület. Ezeket átadták a környezeti hatástanulmányt készítő bukaresti cégnek, majd közösen dolgoztak ki intézkedéscsomagot.

Épülnek a nagyjából 100 méter széles vadátjárók Marosvásárhely és Nyárádszereda között Fotó: Haáz Vince

A természetvédők ezért a lehető legkisebb kárt okozó megoldásra törekedtek:

Marosvásárhely és Borzont között hét vadátjáró épül a medvék mozgása alapján kijelölt helyeken.

„Az első kettő már épül a Marosvásárhely–Nyárádszereda szakaszon, Backamadaras közelében. Különleges kerítés is készül, mert a hagyományos drótháló sem a medvét, sem a helyből átugró gímszarvast nem állítja meg, ami az autósoknak is veszélyes.

A parkolókba az engedély értelmében medvebiztos kukák kerülnek, és hangszigetelés is épül, nemcsak a települések, hanem az értékes természeti területek mentén is”

– magyarázta Domokos Csaba, hozzátéve, hogy a medve esernyőfaj, így védelme a vele élő többi állatnak is hasznára válik, a nagyjából 100 méter széles átjárók pedig mindegyikük számára járhatók lesznek.

Backamadaras közelében épül az egyik vadátjáró, amely megkönnyíti a medvék vonulását az autópálya által átszelt területen Fotó: Haáz Vince