Az elmúlt 35 éves természetvédelmi tevékenységükről számoltak be a Milvus Csoport tagjai csütörtökön
Fotó: Haáz Vince
Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.
Az 1990-es években a természetvédelemnek Romániában sem állami, sem társadalmi támogatottsága nem volt: a védett területek aránya 7,5 százalék körül mozgott, a Milvus Csoport pedig kis, helyi kutatási projektekkel igyekezett felhívni a figyelmet a témára – emlékezett vissza a mára már nemzetközileg is ismert és elismert marosvásárhelyi szervezet születésére Papp Tamás, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapítója és ügyvezető igazgatója csütörtökön.
A 2000-es években az uniós csatlakozás hatására felértékelődött a szervezet szerepe, a Natura 2000 kijelölésével a védett területek aránya 24 százalék fölé nőtt, 2010 után pedig a Milvus nagyszabású fajvédelmi projektekbe és országos monitoringprogramokba fogott, bár
Papp Tamás, a szervezet alapító tagja, ügyvezető elnöke mesélt a kezdetekről
Fotó: Haáz Vince
A 2019-es Zöld megállapodás nagy reményeket keltett, ám a járvány, a háború és a gazdasági gondok miatt a környezetvédelem háttérbe szorult. A szervezet azonban folytatta munkáját, és olyan újításokba is belevágott, mint a keselyű-visszatelepítés és az élőhely-helyreállítás.
Romániában a medvék számáról és kilövéséről folyó vita közben kevés szó esik arról, hogy a nagyvadra a legnagyobb veszélyt az élőhelyek elvesztése és feldarabolódása jelenti – hangsúlyozta Domokos Csaba, a Milvus Csoport barnamedve-védelmi programjának vezetője.
Domokos Csaba, Milvus Csoport barnamedve-védelmi programjának vezetője: a barnamedve legnagyobb veszélyét az élőhelyek elvesztése és feldarabolódása jelenti
Fotó: Haáz Vince
Az A8-as autópálya Marosvásárhelyt köti majd össze Jászvásárral, és
Ehhez kivételesen gazdag adatbázis állt rendelkezésükre, amilyen más hazai autópálya-terveknél nem létezik. A GPS-nyakörves medvék adatai szerint a Görgényi-havasok fontos telelőhely, a dombvidék pedig kulcsfontosságú táplálkozóterület. Ezeket átadták a környezeti hatástanulmányt készítő bukaresti cégnek, majd közösen dolgoztak ki intézkedéscsomagot.
Épülnek a nagyjából 100 méter széles vadátjárók Marosvásárhely és Nyárádszereda között
Fotó: Haáz Vince
A természetvédők ezért a lehető legkisebb kárt okozó megoldásra törekedtek:
„Az első kettő már épül a Marosvásárhely–Nyárádszereda szakaszon, Backamadaras közelében. Különleges kerítés is készül, mert a hagyományos drótháló sem a medvét, sem a helyből átugró gímszarvast nem állítja meg, ami az autósoknak is veszélyes.
– magyarázta Domokos Csaba, hozzátéve, hogy a medve esernyőfaj, így védelme a vele élő többi állatnak is hasznára válik, a nagyjából 100 méter széles átjárók pedig mindegyikük számára járhatók lesznek.
Backamadaras közelében épül az egyik vadátjáró, amely megkönnyíti a medvék vonulását az autópálya által átszelt területen
Fotó: Haáz Vince
Az Év Veszélyeztetett Faja programjuk keretében 2026-ban a parlagi sasra irányították a figyelmet, hiszen ez a faj a romániai madárfajok Vörös Listáján a kritikusan veszélyeztetett kategóriába tartozik. A faj védelmére irányuló idei tevékenységekről Bărbos Lőrinc számolt be a sajtónak: kiemelve, idén összesen nyolc parlagi sas párról volt tudomásuk, és összesen tíz fióka repült ki idén.
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