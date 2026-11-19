Fotó: Alexandru Nazare/Facebook
Egy adóemelés 2027-ben nem lenne előnyös Románia számára, figyelembe véve, hogy a cél a gazdasági növekedés – nyilatkozta csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A Bucharest Forum nevű rendezvényen felszólaló Nazare szerint a román vállalatok nagy részben viselték a deficitcsökkentő intézkedések terhét, és joggal számíthatnak egy stabil, egyszerű és előre eltervezett működési keretre. Szerinte 2027-ben kivezetik a forgalmi alapú minimumadót is.
Kiemelte ugyanakkor, hogy
„Alaposan elemezni kell, hogy milyen döntéseket hozunk a költségvetés véglegesítésekor. Ezek a döntések határozzák meg, hogy január, február, március hónapokban meg tudjuk-e őrizni a hitelminősítésünket. A munkánk eredménye 2027 első negyedévben lesz tapasztalható” – magyarázta.
A költségvetést reálisan becsült bevételekre és egyértelmű kiadási prioritásokra fogják felépíteni, a cél pedig a deficit 5 százalék körüli szintre való visszaszorítása, de a pontos hiánycélt a végleges adatok ismeretében állapítják majd meg – magyarázta a pénzügyminiszter.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
„Nem azért akarjuk csökkenteni a hiányt, mert az Európai Bizottság vagy a hitelminősítők elvárják. Meg kell értenünk, hogy a deficitcsökkentés nélkül nem lehet jólét és gazdasági fejlődés Romániában” – idézi az Agerpres hírügynökség.
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