Wiz Khalifa amerikai rapper – valódi nevén Cameron Jibril Thomaz – véglegesen megúszta a Romániában kábítószer-fogyasztás miatt kiszabott börtönbüntetést, és helyette pénzbüntetést kell fizetnie a bukaresti ítélőtábla csütörtöki döntése értelmében.

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Wiz Khalifa amerikai rappert 2025 decemberében 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt, miután az 2024 júliusában a Costinești-en zajló

Bár az ítélet jogerős volt, a rapper ügyvédei több rendkívüli jogorvoslati kérelmet is benyújtottak a konstancai és a bukaresti ítélőtáblához és a konstancai törvényszékhez.

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A konstancai törvényszék és az ítélőtábla elutasította azokat, de a bukaresti ítélőtábla november elején hatályon kívül helyezte a 9 hónapos letöltendő börtönbüntetést. Csütörtökön, az ügy fellebbviteli szakaszban való újratárgyalásán pedig