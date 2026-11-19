Fotó: Beach Please Fesztivál
Wiz Khalifa amerikai rapper – valódi nevén Cameron Jibril Thomaz – véglegesen megúszta a Romániában kábítószer-fogyasztás miatt kiszabott börtönbüntetést, és helyette pénzbüntetést kell fizetnie a bukaresti ítélőtábla csütörtöki döntése értelmében.
2026. november 19., 19:112026. november 19., 19:11
2026. november 19., 19:112026. november 19., 19:11
Wiz Khalifa amerikai rappert 2025 decemberében 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt, miután az 2024 júliusában a Costinești-en zajló
Bár az ítélet jogerős volt, a rapper ügyvédei több rendkívüli jogorvoslati kérelmet is benyújtottak a konstancai és a bukaresti ítélőtáblához és a konstancai törvényszékhez.
A konstancai törvényszék és az ítélőtábla elutasította azokat, de a bukaresti ítélőtábla november elején hatályon kívül helyezte a 9 hónapos letöltendő börtönbüntetést. Csütörtökön, az ügy fellebbviteli szakaszban való újratárgyalásán pedig
A rendőrök 2024. július 14-én vették őrizetbe az amerikai állampolgárságú Cameron Jibril Thomaz, előadónevén Wiz Khalifa amerikai rappert, aki fellépés közben, a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára. Az ügyészek pedig további 18 gramm kannabiszt találtak az énekesnél.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) veszélyes drogok birtoklása miatt kivizsgálást indított ellene, de még 2024 nyarán szabadlábra helyezték, és távozott az országból – írja az Agerpres.
Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.
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