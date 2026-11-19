Fotó: Kolozsvár Polgármesteri Hivatala
Mesterségesintelligencia-kutatóintézet nyílt Kolozsváron, a műszaki egyetem (UTCN) égisze alatt – írja az MTI a román Economedia.ro gazdasági oldalra hivatkozva.
A felsőoktatási intézmény campusában található 14 ezer négyzetméteres létesítményben különféle szakterületek (robotika, kiberbiztonság, megbízható mesterséges intelligencia stb.) 33 laboratóriuma kapott helyett.
A kutatóintézetben a felsőoktatásban dolgozó szakemberek mellett 17 partner vállalat munkatársai fognak dolgozni. A kolozsvári műszaki egyetemnek nyolcszáz doktorandusza van, közülük mintegy négyszáz a mesterséges intelligenciával foglalkozik.
Az AIRi@UTCN „megfelelő keretet nyújt haladó műszaki megoldások fejlesztéséhez és országos, illetve nemzetközi hatással bíró komplex műszaki kihívások kezeléséhez” – hangsúlyozta Adrian Groza, az egyetem professzora.
Az UTCN augusztus 31-én írt alá egy finanszírozási szerződést a most átadott kutatóintézet fejlesztésére. Az Integrált kutatási és innovációs infrastruktúra a mesterséges intelligencia terén című projekt értéke 61,19 millió lej, amiből a vissza nem térítendő, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatás 58,38 millió lej.
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