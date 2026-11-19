Mesterségesintelligencia-kutatóintézet nyílt Kolozsváron, a műszaki egyetem (UTCN) égisze alatt – írja az MTI a román Economedia.ro gazdasági oldalra hivatkozva.

Székelyhon 2026. november 19., 14:432026. november 19., 14:43

A felsőoktatási intézmény campusában található 14 ezer négyzetméteres létesítményben különféle szakterületek (robotika, kiberbiztonság, megbízható mesterséges intelligencia stb.) 33 laboratóriuma kapott helyett. A kutatóintézetben a felsőoktatásban dolgozó szakemberek mellett 17 partner vállalat munkatársai fognak dolgozni. A kolozsvári műszaki egyetemnek nyolcszáz doktorandusza van, közülük mintegy négyszáz a mesterséges intelligenciával foglalkozik.

A beruházás értéke 141,8 millió lej. Az AIRi@UTCN ünnepélyes megnyitóján a szalagot az egyetem saját fejlesztésű robotja vágta át.