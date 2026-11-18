Fotó: Nuclearelectrica Oficial / Facebook
A Duna vízhozamának növekedése nyomán ismét zavartalanul működik a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora, fedezve az ország villamosenergia-szükségletének közel 20 százalékát; a földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot – jelentette be szerdán Dan Cărbunaru kormányszóvivő.
A szóvivő elmondta, hogy Luca Niculescu miniszterelnök az áram- és földgáztermelők, valamint a nagy ipari fogyasztók képviselőivel egyeztetett a Victoria-palotában.
Cărbunaru beszámolója szerint a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora zavartalanul működik, és
A földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot, a Negru Vodă-i határkeresztező gázvezeték pedig szükség esetén lehetővé teszi a romániai hálózatba betáplált földgáz mennyiségének növelését.
Ha jövőre megkezdődik a kitermelés a fekete-tengeri Neptun Deep földgázmezőn, Románia teljes mértékben fedezni tudja majd a lakossági és az ipari fogyasztók földgázszükségletét – tette hozzá.
A szóvivő beszámolt arról is, hogy a marosnémeti erőműben már megkezdődött a próbaüzem, az
az országos villamosenergia-ellátáshoz – írja az Agerpres.
Cărbunaru hozzátette, hogy jövő áprilistól ismét megnő a napenergia szerepe, és a becslések alapján a megújuló energia kerülhet az első helyre az ország energiamixében. A radnóti erőmű új, 430 megawattos blokkjának próbaüzeme jövőre kezdődik el.
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