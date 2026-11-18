A Duna vízhozamának növekedése nyomán ismét zavartalanul működik a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora, fedezve az ország villamosenergia-szükségletének közel 20 százalékát; a földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot – jelentette be szerdán Dan Cărbunaru kormányszóvivő.

Székelyhon 2026. november 18., 20:322026. november 18., 20:32

A szóvivő elmondta, hogy Luca Niculescu miniszterelnök az áram- és földgáztermelők, valamint a nagy ipari fogyasztók képviselőivel egyeztetett a Victoria-palotában. Cărbunaru beszámolója szerint a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora zavartalanul működik, és

a víztározók vízkészlete is folyamatosan növekszik.

A földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot, a Negru Vodă-i határkeresztező gázvezeték pedig szükség esetén lehetővé teszi a romániai hálózatba betáplált földgáz mennyiségének növelését. Ha jövőre megkezdődik a kitermelés a fekete-tengeri Neptun Deep földgázmezőn, Románia teljes mértékben fedezni tudja majd a lakossági és az ipari fogyasztók földgázszükségletét – tette hozzá. Hirdetés A szóvivő beszámolt arról is, hogy a marosnémeti erőműben már megkezdődött a próbaüzem, az

üzembe helyezést követően több mint 1700 megawatt teljesítménnyel járul hozzá