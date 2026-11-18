Fotó: EPA/Agerpres
A csütörtökön esedékes Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt már találkozott a kínai Szencsenben Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök.
2026. november 18., 19:372026. november 18., 19:37
2026. november 18., 21:122026. november 18., 21:12
A kínai elnök részvételével zajló háromoldalú találkozó középpontjában „a kapcsolatok erősítése áll majd – beleértve a más nagyhatalmakkal való viszonyt is –, valamint az, hogy az ilyen jellegű együttműködés miként járulhat hozzá az általános globális helyzet javításához” – olvasható az Agerpres nemzetközi hírszemléjében.
Még Trump szerdai sencseni érkezése előtt
A Vlagyimir Putyin orosz elnök, Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti – csütörtökre, Sencsenbe tervezett – háromoldalú találkozó legfeljebb egyórás lesz – közölte szerdán a Kreml szóvivője.
Ezzel párhuzamosan egy amerikai tisztségviselő jelezte, hogy az orosz és az amerikai elnök kétoldalú megbeszélést is folytat majd – számolnak be róla a nemzetközi hírügynökségek.
Putyin és Trump a háromoldalú egyeztetés mellett kétoldalú megbeszélést is tart. Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója megerősítette a Trump és Putyin közötti kétoldalú találkozó tényét, hozzátéve ugyanakkor, hogy az alkalomra nem terveznek kiterjedt tárgyalásokat.
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