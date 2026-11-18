Románia bruttó finanszírozási igénye az előzetes becslések szerint a 2026-os 279 milliárd lejről 248 milliárd lejre csökkenhet jövőre a költségvetési hiány mérséklődésének és a lejáró adósságállomány csökkenésének köszönhetően

Székelyhon 2026. november 18., 18:412026. november 18., 18:41 2026. november 18., 18:422026. november 18., 18:42

Alexandru Nazare pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében kifejtette, hogy az állam idei bruttó finanszírozási igénye megközelíti a 279 milliárd lejt, amelyből 130 milliárd lej (47 százalék) a költségvetési hiány finanszírozásához, 149 milliárd lej (53 százalék) pedig a korábban felvett hitelek törlesztéséhez szükséges. Hirdetés „Más szóval, az állam 2026-ban esedékes fizetési kötelezettségeinek több mint felét a korábbi adósságok törlesztése teszi ki. Ezek visszafizetésére az állam újabb hiteleket vesz fel – ezt nevezzük adóssággörgetésnek.

Ezért kell továbbra is hitelt felvennünk, még akkor is, ha csökken a költségvetési hiány”

– magyarázta a pénzügyminiszter az Agerpres tudósítása szerint. A tárcavezető azt is közölte, hogy

az idén esedékes adósságtörlesztések közel 48 százaléka – mintegy 71 milliárd lej – a 2024-ben és 2025-ben felvett kölcsönökhöz kapcsolódik.

A politikai bizonytalanság, a kedvezőtlen hitelminősítési kilátások és a költségvetési egyensúlytalanságok miatt az állam akkoriban nagyobb mértékben támaszkodott rövid lejáratú hitelekre – tette hozzá. Nazare rámutatott, hogy az idei kamatkiadások nemcsak a folyó költségvetési hiány finanszírozásából, hanem a korábban felhalmozott államadósság terheiből is adódnak.

A lejáró adósságok magasabb kamatozású hitelekkel történő refinanszírozása tovább növelheti a költségvetés kiadásait.