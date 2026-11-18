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Fotó: Borbély Fanni
Románia bruttó finanszírozási igénye az előzetes becslések szerint a 2026-os 279 milliárd lejről 248 milliárd lejre csökkenhet jövőre a költségvetési hiány mérséklődésének és a lejáró adósságállomány csökkenésének köszönhetően
2026. november 18., 18:412026. november 18., 18:41
2026. november 18., 18:422026. november 18., 18:42
Alexandru Nazare pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében kifejtette, hogy az állam idei bruttó finanszírozási igénye megközelíti a 279 milliárd lejt, amelyből 130 milliárd lej (47 százalék) a költségvetési hiány finanszírozásához, 149 milliárd lej (53 százalék) pedig a korábban felvett hitelek törlesztéséhez szükséges.
„Más szóval, az állam 2026-ban esedékes fizetési kötelezettségeinek több mint felét a korábbi adósságok törlesztése teszi ki. Ezek visszafizetésére az állam újabb hiteleket vesz fel – ezt nevezzük adóssággörgetésnek.
– magyarázta a pénzügyminiszter az Agerpres tudósítása szerint. A tárcavezető azt is közölte, hogy
A politikai bizonytalanság, a kedvezőtlen hitelminősítési kilátások és a költségvetési egyensúlytalanságok miatt az állam akkoriban nagyobb mértékben támaszkodott rövid lejáratú hitelekre – tette hozzá.
Nazare rámutatott, hogy az idei kamatkiadások nemcsak a folyó költségvetési hiány finanszírozásából, hanem a korábban felhalmozott államadósság terheiből is adódnak.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a 2027-es finanszírozási igényre vonatkozó becslés még nem végleges, azt az idei költségvetés végrehajtásának eredményei és a jövő évi költségvetés végleges formája alapján pontosítják.
A deficit következetes csökkentése és a hiteles költségvetés kulcsfontosságú Románia hitelminősítésének megőrzéséhez és az állami finanszírozási költségek hosszabb távú mérsékléséhez – szögezte le Nazare.
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