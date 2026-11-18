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Európai uniós szankciós hivatalt hozott létre, élére pedig különmegbízottat nevezett ki szerdán az Európai Bizottság.
Mindezt azzal a céllal, hogy egy helyen összpontosítsa a feladatokat a szankciók teljes „életciklusát” illetően, a szakpolitikai tervezéstől kezdve a végrehajtáson és az érvényesítésen át a kijátszás megakadályozásáig.
A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés
A hivatal valamennyi szankciós rendszerre kiterjed, különösen az Oroszországgal és Fehéroroszországgal kapcsolatosakra, de az Iránt, Észak-Koreát és Szíriát érintőkre, valamint a hibrid fenyegetésekkel és a szervezett bűnözéssel összefüggő intézkedésekre is – ismerteti az MTI.
A hivatal támogatást nyújt a tagállamoknak a szabályok betartásával kapcsolatos gyorsabb iránymutatás, adatmegosztás, valamint gazdasági és technikai elemzések révén, biztosítva ezzel az uniós szankciók összehangolt végrehajtását és érvényesítését.
– fogalmaztak.
Mivel a szankciók tervezésével és végrehajtásával szemben támasztott követelmények folyamatosan változnak, elengedhetetlen a brüsszeli testület kapacitásainak és szervezeti felépítésének megerősítése – érveltek.
A megszorító intézkedések mértéke és összetettsége rávilágított arra, hogy szükség van a koordináció erősítésére, a tagállamokkal való szorosabb együttműködésre, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott mélyebb párbeszédre – magyarázták.
– tájékoztattak.
Az új hivatal munkájának központi eleme lesz az uniós szankciós különmegbízott támogatása, aki unión kívüli országokkal tárgyal azért, hogy csökkentse a szankciók kijátszásának kockázatát, különösen az alternatív kereskedelmi útvonalak, pénzügyi csatornák vagy beszerzési hálózatok révén.
Az Európai Bizottság Lars Danielsson svéd diplomatát nevezte ki az uniós szankciók végrehajtásáért felelős nemzetközi különmegbízottá. Danielsson 2027. február 6-án foglalja el a tisztségét.
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