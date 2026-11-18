Európai uniós szankciós hivatalt hozott létre, élére pedig különmegbízottat nevezett ki szerdán az Európai Bizottság.

Székelyhon 2026. november 18., 17:022026. november 18., 17:02

Mindezt azzal a céllal, hogy egy helyen összpontosítsa a feladatokat a szankciók teljes „életciklusát” illetően, a szakpolitikai tervezéstől kezdve a végrehajtáson és az érvényesítésen át a kijátszás megakadályozásáig. A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés Hirdetés

biztosítja az uniós szankciók koordinációját az uniós intézmények, a tagállamok és az EU-n kívüli országok között.

A hivatal valamennyi szankciós rendszerre kiterjed, különösen az Oroszországgal és Fehéroroszországgal kapcsolatosakra, de az Iránt, Észak-Koreát és Szíriát érintőkre, valamint a hibrid fenyegetésekkel és a szervezett bűnözéssel összefüggő intézkedésekre is – ismerteti az MTI. A hivatal támogatást nyújt a tagállamoknak a szabályok betartásával kapcsolatos gyorsabb iránymutatás, adatmegosztás, valamint gazdasági és technikai elemzések révén, biztosítva ezzel az uniós szankciók összehangolt végrehajtását és érvényesítését.

Oroszország Ukrajna elleni inváziója és az arra adott uniós válasz átformálta a szankciók szerepét, azok külpolitikai, valamint a nemzetközi kihívásokra adott válaszok eszközévé váltak”

– fogalmaztak. Mivel a szankciók tervezésével és végrehajtásával szemben támasztott követelmények folyamatosan változnak, elengedhetetlen a brüsszeli testület kapacitásainak és szervezeti felépítésének megerősítése – érveltek. A megszorító intézkedések mértéke és összetettsége rávilágított arra, hogy szükség van a koordináció erősítésére, a tagállamokkal való szorosabb együttműködésre, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott mélyebb párbeszédre – magyarázták.

Az uniós szankciós hivatal az Európai Bizottság Főtitkárságán belül jön létre, politikai felügyeletét Maria Luís Albuquerque uniós biztos látja el