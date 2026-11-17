Fotó: Facebook/Russian Foreign Ministry
Bármiféle európai katonai stabilizációs kontingens Ukrajnába vezénylése Európa közvetlen részvételét jelentené a konfliktusban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi manilai sajtóértekezletén.
Az orosz diplomácia vezetője azzal a sajtóértesüléssel kapcsolatban beszélt erről, amely szerint
A katonák a harci cselekményekben nem vesznek részt – ismerteti az Agerpres.
Lavov szerint Oroszországnak tudomása van róla, hogy külföldi katonák vannak Ukrajna területén, nemcsak franciák, és nemcsak fél éve.
Mint mondta, Moszkva a rendelkezésre álló csatornákon keresztül közölte aggályait az érintett országokkal, arra figyelmeztetve őket, hogy ez már nem Ukrajna támogatása, hanem közvetlen részvétel a háborúban, ugyanúgy, mint az ukrán csapások céljainak kijelölésében való közreműködés, a műholdas adatok rendelkezésre bocsátása és egyebek.
– mondta Lavrov.
A miniszter szerint Európának „azért van szüksége fegyverszünetre, hogy azonnal stabilizációs erőket vezényeljenek” oda, azzal az egyetlen céllal, hogy stabilizálják a „náci rezsim maradványait”.
„Senki sem beszél arról, hogy ennek a rezsimnek választásokon kell átesnie, senki sem mondja, hogy meg kell szüntetnie az orosz nyelv tilalmát az élet minden területén, fel kell oldania a kánoni ukrán ortodox egyház tilalmát, és be kell tiltania a nácizmus ideológiáját és gyakorlatát” – mondta.
A párizsi orosz nagykövetség a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint
A képviselet állásfoglalása szerint a francia katonai jelenlét Ukrajna területén a feszültség újabb fokozódását jelenti, ami nukleáris hatalmak közötti közvetlen összecsapáshoz vezethet.
A diplomáciai misszió megismételte a figyelmeztetést, miszerint az Ukrajnában tartózkodó külföldi kontingensek az orosz fegyveres erők törvényes célpontjává válnak.
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