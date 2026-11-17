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A NATO fokozta a Fekete-tenger térségének megfigyelését, és továbbra is elkötelezett Románia katonai képességeinek támogatása mellett, a szövetségesek újabb hozzájárulásairól azonban egyelőre nem született konkrét döntés.
Többek között ezt jelentette be Dan Neculăescu külügyminiszter kedden Brüsszelben, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt.
A romániai újságíróknak nyilatkozó tárcavezető elmondta, Románia azt szeretné, ha a fekete-tengeri térség biztonságának kérdése továbbra is a NATO napirendjén maradna, és
– ismerteti az Agerpres.
Neculăescu szerint a NATO-nál és az Európai Uniónál folytatott kétnapos tárgyalások középpontjában a Fekete-tenger stratégiai jelentősége, a további katonai képességek szükségessége, valamint a Románia által hozott biztonsági intézkedések álltak.
– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a szövetséges országok hozzájárulásáról nemzeti szinten is döntést kell hozni, ezért Románia nem tudhatja előre, mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat.
A külügyminiszter szerint Mark Rutte aggodalommal követi a fekete-tengeri fejleményeket, és a NATO fokozott figyelmet fordít a térségre.
Az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges tárgyalások kapcsán Neculăescu kijelentette, hogy
A miniszter kitért a román-bolgár együttműködésben létrehozandó fekete-tengeri biztonsági központra is, amelyre az Európai Bizottság 50 millió eurós finanszírozást jelentett be. A központ feladata a térség biztonságával kapcsolatos információk összegyűjtése és elemzése lesz, hogy segítse a román, a bolgár és az európai döntéshozatalt. A drónok és más fenyegetések közvetlen elhárítása azonban nem tartozik majd a hatáskörébe – magyarázta.
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