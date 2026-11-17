A NATO fokozta a Fekete-tenger térségének megfigyelését, és továbbra is elkötelezett Románia katonai képességeinek támogatása mellett, a szövetségesek újabb hozzájárulásairól azonban egyelőre nem született konkrét döntés.

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A romániai újságíróknak nyilatkozó tárcavezető elmondta, Románia azt szeretné, ha a fekete-tengeri térség biztonságának kérdése továbbra is a NATO napirendjén maradna, és

Többek között ezt jelentette be Dan Neculăescu külügyminiszter kedden Brüsszelben, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt.

a szövetségesek további katonai képességekkel járulnának hozzá a biztonsági kihívások hatékonyabb kezeléséhez

Neculăescu szerint a NATO-nál és az Európai Uniónál folytatott kétnapos tárgyalások középpontjában a Fekete-tenger stratégiai jelentősége, a további katonai képességek szükségessége, valamint a Románia által hozott biztonsági intézkedések álltak.

– ismerteti az Agerpres .

Egyelőre nincsenek konkrét döntések, de vannak kötelezettségvállalások és ígéretek”

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a szövetséges országok hozzájárulásáról nemzeti szinten is döntést kell hozni, ezért Románia nem tudhatja előre, mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat.

A külügyminiszter szerint Mark Rutte aggodalommal követi a fekete-tengeri fejleményeket, és a NATO fokozott figyelmet fordít a térségre.

Az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges tárgyalások kapcsán Neculăescu kijelentette, hogy