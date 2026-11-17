Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter szerint a sérülékeny fogyasztóknak idén télen is támogatást nyújt a kormány.

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A miniszter a parlamentben válaszolt az újságírók kérdésére, akik az ország energiahelyzetéről és a lakosság nyújtandó támogatásokról kérdezték.

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Chisăliță elmondta, hogy a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának a lezárása nem hat ki az ország energetikai rendszerére, a termelés-kimaradást pótolni lehet, de az időszakos karbantartási munkálatokra szükség van.