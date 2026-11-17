Fotó: Orbán Orsolya
Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter szerint a sérülékeny fogyasztóknak idén télen is támogatást nyújt a kormány.
A miniszter a parlamentben válaszolt az újságírók kérdésére, akik az ország energiahelyzetéről és a lakosság nyújtandó támogatásokról kérdezték.
Chisăliță elmondta, hogy a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának a lezárása nem hat ki az ország energetikai rendszerére, a termelés-kimaradást pótolni lehet, de az időszakos karbantartási munkálatokra szükség van.
– idézi a tárcavezetőt az Agerpres.
Vádat emelt a legfőbb ügyészség egy ploiești-i férfi ellen hatósági közeg megsértése miatt, miután tavaly a TikTokon megfenyegette Ilie Bolojan akkori kormányfőt és Nicușor Dan államelnököt, hogy lelövi őket, ha tartalékosként fegyvert adnak a kezébe.
Jelentős mennyiségű eső miatt adott ki a hegyvidékre másodfokú (narancssárga) riasztást kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Sebességmérő radarberendezéseket vontak ki ideiglenesen a használatból műszaki ellenőrzés és felülvizsgálat miatt – tájékoztat a román rendőrség.
Több drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának értesítése szerint, ezért a Munkácsi Városi Tanács kedden felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseit, és maradjanak az óvóhelyeken.
A pirotechnikai eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet a közelgő téli ünnepek kapcsán az országos katasztrófavédelem, miután hétvégén egy kilencéves gyermek sérült meg petárdázás közben.
Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.
Bocsánatot kért hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a daganatos betegektől, amiért kezelésük mellett egyes gyógyszerek beszerzése miatt is aggódniuk kell, és közölte, hogy intézkedett a készletek egyenletesebb elosztásáról.
Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.
Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
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